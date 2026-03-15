    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer COMEX Rolling RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer COMEX Rolling

    Carsten Stork

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kupfer weiter unter Druck – geopolitische Risiken belasten

    Der Kupfer-Future an der CME stand in der vergangenen Woche erneut unter deutlichem Abgabedruck. Der Kontrakt verlor 2,77 % und schloss bei 567,50 US-Cent. Besonders zum Wochenschluss hin verstärkte sich die Schwäche, sodass der Markt am Freitag …

    Carsten Stork - Kupfer weiter unter Druck – geopolitische Risiken belasten
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Kupfer-Future an der CME stand in der vergangenen Woche erneut unter deutlichem Abgabedruck. Der Kontrakt verlor 2,77 % und schloss bei 567,50 US-Cent. Besonders zum Wochenschluss hin verstärkte sich die Schwäche, sodass der Markt am Freitag nahezu auf dem Wochen-Tief aus dem Handel ging.

    Belastend wirkten vor allem makroökonomische Faktoren. Die zunehmende Eskalation im Nahost-Konflikt sowie steigende Ölpreise sorgten für einen festeren US-Dollar und dämpften zugleich die Erwartungen an kurzfristige Zinssenkungen in den USA. Diese Kombination führte zu einer vorsichtigeren Haltung vieler Marktteilnehmer gegenüber konjunktursensitiven Industriemetallen.

    Die Positionierung spekulativer Marktteilnehmer bleibt dennoch vergleichsweise konstruktiv. Zwar hat das Managed Money seine Long-Position zuletzt leicht reduziert, hält aber weiterhin mehr als 51.000 Kontrakte auf der Long-Seite. Dies spricht dafür, dass die strukturell bullische Einschätzung für Kupfer bislang nicht grundsätzlich aufgegeben wurde.

    Unterstützend wirkt zudem die saisonale Perspektive. Historisch zeigt Kupfer häufig bis Ende April eine positive Tendenz. Vor diesem Hintergrund bleibt die Chance bestehen, dass sich nach der aktuellen Schwächephase erneut Kaufinteresse im Markt entwickelt.

    Fazit:

    Der Kupfer-Future hat die Woche unter anhaltendem makroökonomischem Druck nahe dem Tief beendet. Trotz der kurzfristigen Belastungsfaktoren bleibt die spekulative Positionierung insgesamt konstruktiv und die saisonale Phase spricht weiterhin für mögliches Aufwärtspotenzial. Entscheidend dürfte sein, ob sich die geopolitische Lage stabilisiert und der US-Dollar wieder an Dynamik verliert.


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Kupfer weiter unter Druck – geopolitische Risiken belasten Der Kupfer-Future an der CME stand in der vergangenen Woche erneut unter deutlichem Abgabedruck. Der Kontrakt verlor 2,77 % und schloss bei 567,50 US-Cent. Besonders zum Wochenschluss hin verstärkte sich die Schwäche, sodass der Markt am Freitag …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     