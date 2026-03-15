US-Dollar zeigt Stärke – Safe-Haven-Nachfrage treibt Dollarindex über 100

Der Dollarindex-Future konnte in der vergangenen Handelswoche deutlich zulegen und schloss mit einem Wochenplus von 1,81 % bei 100,53 Punkten. Damit gelang ein klarer Ausbruch über die psychologisch wichtige Marke von 100, was die veränderte Risikowahrnehmung an den globalen Finanzmärkten widerspiegelt. Seit Jahresbeginn liegt der US-Dollar damit wieder im Plus und entwickelt sich zunehmend zum bevorzugten Sicherheitsanker in einem von geopolitischer Unsicherheit geprägten Umfeld.



Auslöser der Bewegung war vor allem die Eskalation im Nahen Osten, die zu steigenden Energiepreisen und wachsender Risikoaversion an den Aktien- und Währungsmärkten geführt hat. In solchen Phasen werden Kapitalströme häufig in liquide Reservewährungen umgeschichtet – ein klassischer Mechanismus, der aktuell erneut zugunsten des US-Dollar wirkt. Gleichzeitig wurden die Zinssenkungserwartungen für die Federal Reserve zuletzt deutlich zurückgenommen, was zusätzlich Unterstützung für die US-Währung liefert.



Auch die Positionierungsdaten zeigen eine gewisse Anpassung: Das Managed Money hat seine Short-Positionen zuletzt wieder leicht ausgebaut und hält nun rund 6.000 Kontrakte auf der Short-Seite. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass ein Teil der Marktteilnehmer die jüngste Dollarstärke noch skeptisch betrachtet, was kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen kann.



Fazit:



Der Ausbruch über die Marke von 100 signalisiert eine zunehmende Nachfrage nach dem US-Dollar als Safe-Haven-Währung. Kurzfristig bleibt der Trend von geopolitischen Nachrichten und Zinsfantasie geprägt. Solange Risikoaversion und Energiepreis-Unsicherheit hoch bleiben, dürfte der Dollar strukturell unterstützt bleiben.

