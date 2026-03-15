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    Carsten Stork

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    Sojabohnen mit starker Aufwärtsdynamik – spekulative Nachfrage nimmt deutlich zu

    Der Sojabohnen-Future an der CBOT zeigte in der vergangenen Handelswoche erneut eine klare Aufwärtsbewegung. Der Kontrakt legte um 1,83 % zu und schloss bei 1.223,75 US-Cent je Scheffel. Damit setzt sich die positive Tendenz der letzten Wochen fort …

    Carsten Stork - Sojabohnen mit starker Aufwärtsdynamik – spekulative Nachfrage nimmt deutlich zu
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Sojabohnen-Future an der CBOT zeigte in der vergangenen Handelswoche erneut eine klare Aufwärtsbewegung. Der Kontrakt legte um 1,83 % zu und schloss bei 1.223,75 US-Cent je Scheffel. Damit setzt sich die positive Tendenz der letzten Wochen fort und der Markt bleibt technisch konstruktiv.

    Unterstützend wirkte vor allem die Nachfrageentwicklung im internationalen Handel. Marktbeobachter verweisen darauf, dass China zuletzt verstärkt US-Sojabohnen nachgefragt haben dürfte, unter anderem im Zusammenhang mit Qualitätsproblemen bei Lieferungen aus Brasilien. Diese Verschiebungen im globalen Handelsfluss tragen dazu bei, die Preisstruktur weiter zu stabilisieren.

    Auch die Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer bestätigt die festere Grundstimmung. Das Managed Money hat seine Long-Positionen nach dem deutlichen Abbau gegen Ende des vergangenen Jahres wieder kräftig aufgebaut und hält aktuell mehr als 230.000 Kontrakte auf der Long-Seite. Dieser deutliche Positionsaufbau wirkt als zusätzlicher Treiber für die Aufwärtsbewegung.

    Darüber hinaus spricht die saisonale Komponente weiterhin für eine konstruktive Marktphase. Historisch zeigen Sojabohnen häufig bis in den Frühsommer hinein eine freundliche Tendenz. Vor diesem Hintergrund bleibt das kurzfristige Umfeld für steigende Notierungen grundsätzlich günstig.

    Fazit:

    Der Sojabohnen-Future befindet sich weiterhin in einem stabilen Aufwärtstrend und konnte die Woche mit einem soliden Plus beenden. Die Kombination aus zunehmender spekulativer Nachfrage, unterstützender Handelsdynamik und positiver Saisonalität spricht dafür, dass die Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen zunächst Bestand haben könnte.


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