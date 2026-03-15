Euro unter Druck – geopolitische Risiken und Positionierungsabbau belasten

Der Euro geriet in der vergangenen Handelswoche deutlich unter Druck und verlor auf Wochenbasis 1,75 %. Damit zeigte sich eine für den Währungsmarkt ungewöhnlich starke Bewegung. Der EUR/USD schloss zum Wochenausklang bei 1,14149 und markierte damit eine klare Eintrübung des kurzfristigen Trends.



Auslöser für die Schwäche war vor allem die gestiegene Risikoaversion an den globalen Finanzmärkten im Zuge der geopolitischen Eskalation im Nahen Osten. In solchen Phasen profitiert der US-Dollar häufig als sicherer Hafen, während energieabhängige Währungsräume wie die Eurozone tendenziell unter Druck geraten. Gleichzeitig sorgte der kräftige Anstieg der Ölpreise für zusätzliche Belastung, da höhere Importkosten die konjunkturellen Perspektiven in Europa eintrüben können.



Auch die Positionierungsdaten bestätigen das schwächere Bild. Laut den aktuellen COT-Daten hat das Managed Money seine Long-Engagements im Euro deutlich reduziert. Die Netto-Long-Position liegt inzwischen nur noch knapp über 105.000 Kontrakten, nachdem sie Mitte Februar noch rund 180.000 Kontrakte betragen hatte. Dieser spürbare Abbau signalisiert eine zunehmende Vorsicht institutioneller Marktteilnehmer.



Saisonal betrachtet zeigt sich grundsätzlich ein eher unterstützendes Muster für den Euro bis in den späten April hinein. Die aktuelle Marktdynamik wird jedoch kurzfristig stärker von geopolitischen Faktoren, Energiepreisentwicklung und der relativen Zinsentwicklung zwischen den USA und der Eurozone bestimmt.



Fazit:



Der Euro steht aktuell unter dem Einfluss externer Schocks und einer veränderten Positionierung am Terminmarkt. Kurzfristig dürfte die Entwicklung stark von geopolitischen Nachrichten und der Dollar-Nachfrage als Safe Haven geprägt bleiben. Saisonale Unterstützung könnte mittelfristig stabilisierend wirken, erfordert jedoch eine Beruhigung des globalen Umfelds.

