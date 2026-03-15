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    Carsten Stork

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    Orangensaft setzt Aufwärtsbewegung fort – Positionierung und Saisonalität stützen

    Der Orangensaft-Future an der ICE US konnte in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich zulegen. Der Kontrakt gewann 9,10 % und schloss bei 198,45 US-Cent. Damit beendete der Markt die Woche nahezu am Wochenhoch und bestätigte die zuletzt …

    Carsten Stork - Orangensaft setzt Aufwärtsbewegung fort – Positionierung und Saisonalität stützen
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Orangensaft-Future an der ICE US konnte in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich zulegen. Der Kontrakt gewann 9,10 % und schloss bei 198,45 US-Cent. Damit beendete der Markt die Woche nahezu am Wochenhoch und bestätigte die zuletzt positive Dynamik. Nach einer Phase erhöhter Schwankungen zeigt sich damit kurzfristig wieder ein stabilerer Aufwärtstrend.

    Unterstützung erhält die Bewegung vor allem durch die Positionierung der spekulativen Marktteilnehmer. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter ausgebaut und hält aktuell rund 1.479 Kontrakte auf der Long-Seite. Auch wenn diese Zahl absolut betrachtet vergleichsweise niedrig erscheint, hat sie in dem strukturell engen Orangensaftmarkt eine deutlich höhere Aussagekraft. Die zunehmende Long-Positionierung signalisiert, dass spekulative Investoren wieder stärker auf steigende Preise setzen.

    Zusätzlichen Rückenwind liefert die saisonale Komponente. Historisch zeigt der Orangensaft-Future häufig bis in den späten Frühling hinein eine positive Tendenz. Insbesondere bis Ende Mai bestehen statistisch gute Chancen auf weiter steigende Notierungen. Dieses saisonale Muster könnte die aktuelle Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen unterstützen.

    Fazit:

    Der Orangensaft-Future hat die vergangene Woche mit klarer Stärke beendet und notiert nahe dem Wochenhoch. Die Kombination aus wachsender Long-Positionierung des Managed Money und einer saisonal günstigen Phase spricht kurzfristig für ein konstruktives Marktumfeld und weiteres Aufwärtspotenzial.


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    Carsten Stork Orangensaft setzt Aufwärtsbewegung fort – Positionierung und Saisonalität stützen Der Orangensaft-Future an der ICE US konnte in der vergangenen Handelswoche erneut deutlich zulegen. Der Kontrakt gewann 9,10 % und schloss bei 198,45 US-Cent. Damit beendete der Markt die Woche nahezu am Wochenhoch und bestätigte die zuletzt …
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