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    HYPOPORT: Starkes Rohertragswachstum & EBIT-Plus 2025! ?

    Starkes Wachstum, steigende Profitabilität und ambitionierte Margenziele: Das vorläufige Konzernergebnis 2025 markiert einen wichtigen Meilenstein für die weitere Entwicklung.

    HYPOPORT: Starkes Rohertragswachstum & EBIT-Plus 2025! ?
    Foto: Hypoport SE
    • Das vorläufige Konzernergebnis 2025 zeigt ein Rohertragswachstum von 10% auf 266 Mio. € und eine überproportionale EBIT-Steigerung um 85% auf 33 Mio..
    • Die EBIT-Marge wurde von 7% auf 12% erhöht, mit dem Ziel, bis zum Ende des Jahrzehnts eine Verdoppelung der EBIT-Marge zu erreichen.
    • Der Umsatz stieg im Jahr 2025 um 7% auf 602,6 Mio. €, während der Rohertrag im gleichen Zeitraum um 10% auf 266,4 Mio. € zunahm.
    • Die Segmente Real Estate & Mortgage Platforms sowie Financing Platforms trugen maßgeblich zum Wachstum bei, mit Rohertragssteigerungen von 12% in beiden Segmenten.
    • Für 2026 wird ein weiteres Wachstum und eine Profitabilitätssteigerung erwartet, mit einem Ziel-Rohertrag von mindestens 280 Mio. € und einem EBIT von 40 bis 55 Mio. €, sowie einer Verdoppelung der EBIT-Rohertragsmarge bis zum Ende des Jahrzehnts.
    • Die Geschäftszahlen müssen noch durch den Wirtschaftsprüfer testiert werden, die endgültigen Zahlen werden am 30. März 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei HYPOPORT ist am 16.03.2026.

    Der Kurs von HYPOPORT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 80,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,87 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.777,29PKT (-1,36 %).


    HYPOPORT

    +0,87 %
    -12,70 %
    -6,21 %
    -34,20 %
    -53,68 %
    -35,33 %
    -81,43 %
    +22,25 %
    +372,51 %
    ISIN:DE0005493365WKN:549336





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