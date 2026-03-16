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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 12 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 12 / 2026
    Foto: Meta Platforms

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 12 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im März 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 12 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Meta Platforms (A)
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    - 16.03.
    Merck & Co
    +2,67 % 16.03.
    Venture Global Registered (A)
    - 16.03.
    Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    +1,84 % 16.03.
    Netease
    +2,57 % 16.03.
    ARMOUR Residential REIT
    +14,82 % 16.03.
    Nasdaq Inc. Aktie
    +1,41 % 16.03.
    PennantPark Floating Rate Capital
    +10,78 % 16.03.
    Iridium Communications
    +1,96 % 16.03.
    Iron Mountain
    +2,80 % 16.03.
    T. Rowe Price Group
    +4,32 % 16.03.
    Horizon Technology Finance
    +12,37 % 16.03.
    American International Group
    +2,11 % 16.03.
    OFS Credit Company
    +23,73 % 16.03.
    Leidos Holdings
    +1,07 % 16.03.
    Oaktree Specialty Lending Corporation
    +11,96 % 16.03.
    UGI
    +6,33 % 16.03.
    AMETEK
    +0,63 % 16.03.
    Macerich
    +4,06 % 16.03.
    US Global Investors (A)
    +3,30 % 16.03.
    Johnson Controls International
    +2,28 % 16.03.
    Portman Ridge Finance Corporation
    +14,26 % 16.03.
    Lamar Advertising Registered (A)
    +4,60 % 16.03.
    XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust
    +14,34 % 16.03.
    Sixth Street Specialty Lending
    +11,90 % 16.03.
    Public Storage
    +3,90 % 16.03.
    TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
    - 16.03.
    Marex Group
    - 16.03.
    Jackson Financial Incorporation Registered (A)
    +3,66 % 16.03.
    Sturm Ruger
    +1,61 % 16.03.
    RCI Hospitality Holdings
    +0,48 % 16.03.
    DT Midstream Incorporation
    +4,03 % 16.03.
    Inter Parfums
    +2,41 % 16.03.
    Bain Capital Specialty Finance
    +8,23 % 16.03.
    Broadridge Financial Solutions
    +1,64 % 16.03.
    DTE Energy
    +3,55 % 16.03.
    Hecla Mining 7 % Cum Conv Red Pfd Shs (B)
    - 16.03.
    SOLAR Bearer (B)
    +8,21 % 16.03.
    Extra Space Storage
    +4,05 % 16.03.
    Spok Holdings
    +7,70 % 16.03.
    Sound Point Meridian Capital
    - 16.03.
    Monroe Capital
    +12,60 % 16.03.
    Genpact
    +1,63 % 16.03.
    Netease
    +2,64 % 16.03.
    Phillips Edison & Company
    +3,36 % 16.03.
    Community Bank System
    +3,49 % 16.03.
    Hooker Furnishings Corporation
    +4,35 % 16.03.
    Clarus Corporation
    +1,87 % 16.03.
    Stewart Information Services
    +2,87 % 16.03.
    Whitestone REIT
    +3,80 % 16.03.
    NetSTREIT
    +4,92 % 16.03.
    Stellar Bancorp
    +2,10 % 16.03.
    Greif (B)
    +4,78 % 16.03.
    Eagle Materials
    +0,52 % 16.03.
    Banc of California
    +2,73 % 16.03.
    Evolution Petroleum
    +7,90 % 16.03.
    Vitesse Energy
    +8,35 % 16.03.
    Compx International (A)
    +10,17 % 16.03.
    Super Group (SGHC)
    - 16.03.
    Fidelis Insurance Holdings
    - 16.03.
    Stock Yards Bancorp
    +2,24 % 16.03.
    Boyd Gaming
    +1,09 % 16.03.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (L)
    - 16.03.
    Great Elm Capital Registered (Old)
    +17,30 % 16.03.
    NewMarket
    +1,79 % 16.03.
    Telephone And Data Systems
    +1,66 % 16.03.
    Miller Industries
    +1,30 % 16.03.
    OFS Credit Company 5.25 % Cum Red Pfd (E)
    - 16.03.
    Federal Agricultural Mortgage (C)
    +2,94 % 16.03.
    Greif (A)
    +3,33 % 16.03.
    DTF TAX-FREE IN/SH
    +3,58 % 16.03.
    Red Rock Resorts Registered (A)
    +3,61 % 16.03.
    Chesapeake Utilities
    +2,19 % 16.03.
    Vornado Realty Trust 5.25 % Cum Perp Red Pfd (M)
    - 16.03.
    OFS Credit Company 6.125 % Cum Red Pfd (C)
    - 16.03.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
    +7,22 % 16.03.
    U-Haul Holding Company (N)
    +0,31 % 16.03.
    Jackson Financial Incorporation Non Cum Pfd Shs (A)
    - 16.03.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (I)
    - 16.03.
    EATON VANCE SR/COM
    +9,91 % 16.03.
    Telephone And Data Systems Depositary
    - 16.03.
    Federal Agricultural Mortgage (A)
    +0,97 % 16.03.
    Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust
    +4,19 % 16.03.
    Telephone And Data Systems Depositary
    - 16.03.
    Rexford Industrial Realty 5.875 % Cum Conv Red Perp Pfd (B)
    - 16.03.
    Finward Bancorp
    +1,77 % 16.03.
    INVESCO VAN KAM/COM
    +4,65 % 16.03.
    Invesco Municipal Income Opportunities Trust
    +5,27 % 16.03.
    Rexford Industrial Realty 5.625 % Cum Conv Red Perp Pfd (C)
    - 16.03.
    INVESCO VAN KAM/SH
    +3,88 % 16.03.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (P)
    - 16.03.
    Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
    +4,55 % 16.03.
    Midland States Bancorp Depositary Shs (A)
    +7,70 % 16.03.
    INVESCO VAN KAM/COM
    +3,96 % 16.03.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (J)
    - 16.03.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
    +7,53 % 16.03.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (K)
    - 16.03.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (Q)
    - 16.03.
    Sound Point Meridian Capital 8.5 %
    - 16.03.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (N)
    - 16.03.
    INVESCO VAN KAM/SH SH BEN INT
    +4,63 % 16.03.
    Vornado Realty Trust 4.45 % Cum Perp Red Pfd Registered of Benef Interest (O)
    - 16.03.
    INVESCO VAN KAM/SH
    +5,84 % 16.03.
    Public Storage Depositary of Benef Interest (R)
    - 16.03.
    Invesco Quality Municipal Income Trust
    +4,78 % 16.03.
    INVESCO VAN KAM/COM
    +4,49 % 16.03.
    INVESCO VAN KAM/COM
    +4,27 % 16.03.
    INVESCO VAN KAM/COM
    +11,04 % 16.03.
    Invesco Value Municipal Income Trust
    +4,74 % 16.03.
    Vertiv Holdings Registered (A)
    +0,12 % 17.03.
    The Western Union Company
    +7,79 % 17.03.
    GE Vernova
    - 17.03.
    BlackRock TCP Capital
    +14,77 % 17.03.
    Oxford Square Capital
    +14,42 % 17.03.
    TriplePoint Venture Growth BDC
    +15,99 % 17.03.
    Intercontinental Exchange
    +1,23 % 17.03.
    2020 Bulkers
    +139,06 % 17.03.
    Rayonier
    +9,47 % 17.03.
    Ares Management Registered (A)
    +2,53 % 17.03.
    Ecolab
    +0,97 % 17.03.
    Prologis
    +3,18 % 17.03.
    Texas Roadhouse
    +1,46 % 17.03.
    Universal Display
    +0,89 % 17.03.
    HCA Healthcare
    +0,78 % 17.03.
    Healthpeak Pptys
    +6,02 % 17.03.
    PulteGroup
    +0,68 % 17.03.
    Permian Resources Registered (A)
    +4,56 % 17.03.
    Cannae Holdings
    - 17.03.
    Quanex Building Products
    +1,04 % 17.03.
    Douglas Dynamics
    +4,78 % 17.03.
    Corebridge Financial
    +3,30 % 17.03.
    Crown Holdings
    +1,19 % 17.03.
    Covivio
    +7,05 % 17.03.
    Principal Real Estate Income Fund
    +11,98 % 17.03.
    Meritage Homes
    +1,74 % 17.03.
    J&J Snack Foods
    +1,85 % 17.03.
    Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust
    +5,29 % 17.03.
    CBL & Associates Properties
    +7,73 % 17.03.
    F&G Annuities & Life
    +2,12 % 17.03.
    Entravision Communications (A)
    +10,13 % 17.03.
    Renasant
    +2,76 % 17.03.
    Utah Medical Products
    +1,80 % 17.03.
    Marten Transport
    +1,36 % 17.03.
    Avient
    +2,34 % 17.03.
    Gabelli Global/Sh USD
    +7,92 % 17.03.
    GABELLI MULTIME/COM
    +16,00 % 17.03.
    Fidelity National Financial FNF Group
    +0,40 % 17.03.
    ANGEL OAK FINL /COM BEN INT
    +0,90 % 17.03.
    MFS High Inc Mun/Sh USD
    +4,87 % 17.03.
    TRI CONTL CORP/COM
    +4,46 % 17.03.
    Oxford Lane Capital 7.125 % Cum Red Pfd
    +7,63 % 17.03.
    Gabelli Healthcare & Wellness RX Trust
    +5,83 % 17.03.
    MFS HIGH YIELD/SH BEN INT
    +4,85 % 17.03.
    Carlsberg (A)
    +2,40 % 17.03.
    MFS INVT GRADE/SH BEN INT
    +3,94 % 17.03.
    Pearl Diver Credit Company
    - 17.03.
    ELLSWORTH GR &/SH
    +6,34 % 17.03.
    CHS 7.5 % Cum Red Pfd Registered (B)
    - 17.03.
    GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
    +7,34 % 17.03.
    Tri-Continental USD 2.50 Cum Pref
    - 17.03.
    Oxford Lane Capital 6.00 % Cum Red Pfd
    - 17.03.
    MFS Intermediat/Sh USD
    +8,95 % 17.03.
    BANCROFT FD/SH
    +8,07 % 17.03.
    MFS Mun Income/Sh USD
    +4,65 % 17.03.
    MFS Multimarket/Sh USD
    +8,67 % 17.03.
    FS KKR Capital
    +10,12 % 18.03.
    CSG Systems International
    +2,52 % 18.03.
    Jyske Bank
    +1,36 % 18.03.
    Dine Brands Global
    +5,80 % 18.03.
    Dole
    +2,38 % 18.03.
    Popular
    +2,78 % 18.03.
    Huntington Bancshares
    +4,41 % 18.03.
    Golden Entertainment
    +3,14 % 18.03.
    Chemung Financial
    +2,73 % 18.03.
    MarketWise Registered (A) (Old)
    +4,42 % 18.03.
    LGI
    +1,07 % 18.03.
    Philip Morris International
    +4,86 % 19.03.
    NatWest Group
    +6,34 % 19.03.
    VICI Properties
    +5,58 % 19.03.
    Chemring Group
    +1,91 % 19.03.
    Beazley
    +2,05 % 19.03.
    M&G
    +8,78 % 19.03.
    Abrdn
    +9,59 % 19.03.
    Hikma Pharmaceuticals
    +3,07 % 19.03.
    Conduit Holdings
    +5,29 % 19.03.
    IDT Registered (B)
    +0,26 % 19.03.
    Standard Chartered
    +3,30 % 19.03.
    Melrose Industries
    +0,93 % 19.03.
    Tristel
    +2,97 % 19.03.
    Sempra Energy (doing business Sempra)
    +3,11 % 19.03.
    UWM Holdings Registered (A)
    +5,71 % 19.03.
    VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited USD
    +3,18 % 19.03.
    Nordson
    +1,08 % 19.03.
    QCR Holdings
    +0,37 % 19.03.
    Pearson
    +2,27 % 19.03.
    Hargreaves Services
    +7,25 % 19.03.
    HGCL TRUS/PAR VTG FPD 0.025
    +1,39 % 19.03.
    TwentyFour Select Monthly Income Fund Ptg.Shs
    +9,83 % 19.03.
    Nichols
    +7,29 % 19.03.
    Vinci Partners Investments Limited Registered (A)
    +6,37 % 19.03.
    The Law Debenture p.l.c.
    +3,87 % 19.03.
    Bank7
    +2,70 % 19.03.
    Craneware
    +1,57 % 19.03.
    Goodwin
    +2,30 % 19.03.
    abrdn Private Equity Opportunities Trust
    +3,07 % 19.03.
    NWF Group
    +3,96 % 19.03.
    The Gabelli Dividend & Income Trust 4.25 % Cum Red Perp Pfd (K)
    - 19.03.
    Gabelli Utility Trust 5.375 % Cum Pfd (C)
    - 19.03.
    Walmart
    +1,51 % 20.03.
    MPC Container Ships
    +27,90 % 20.03.
    Vistra
    +1,00 % 20.03.
    Motorola Solutions
    +1,00 % 20.03.
    Fidus Investment Corporation
    +11,96 % 20.03.
    International Seaways
    +11,87 % 20.03.
    Novonesis (Novozymes) B
    +0,94 % 20.03.
    International Flavors & Fragrances
    +1,76 % 20.03.
    DSV Bearer and/or registered
    +0,66 % 20.03.
    Albany International Registered (A)
    +1,19 % 20.03.
    Turning Point Brands
    +0,76 % 20.03.
    ACCO Brands
    +5,58 % 20.03.
    Hackett Group
    +1,72 % 20.03.
    Allient
    +0,45 % 20.03.
    OFS Capital
    +14,33 % 20.03.
    Republic Bancorp (A)
    +2,79 % 20.03.
    Hamilton Lane Incorporated Registered (A)
    +1,88 % 20.03.
    Hufvudstaden Registered (A)
    +2,10 % 20.03.
    Citizens Financial Group Depositary Shs (E)
    - 20.03.

    Die Dividendenrenditen in der KW 12 / 2026 reichen von +0,12 % bei Vertiv Holdings Registered (A) bis +139,06 % bei der 2020 Bulkers Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 12 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 12 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im März 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im März, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



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