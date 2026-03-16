JPMORGAN stuft MERCK KGAA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Nach den Quartalszahlen des Pharma- und Spezialchemiekonzerns habe er seine Umsatzprognosen für den Zeitraum 2026 bis 2030 nur geringfügig angepasst, jene für das operative Ergebnis (Ebitda) aufgrund niedrigerer Margenannahmen um bis zu 5 Prozent nach unten korrigiert, schrieb Richard Vosser am Freitagabend. Mit einer wohl besseren operativen Umsetzung 2026 sollte sich der Bewertungsrückstand zu den Wettbewerber-Aktien verringern./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 19:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 108EUR auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 150,00 € , was eine Steigerung von +38,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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