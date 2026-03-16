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    Mutares 2025: Rekordjahr mit Umsatz- und Gewinnrekord, Ziel auf 25 % erhöht

    Mutares legt starke vorläufige Zahlen, ambitionierte Wachstumsziele bis 2030 und die größte Übernahme der Firmengeschichte vor – begleitet von Anpassungen bei der Anleihe.

    Mutares 2025: Rekordjahr mit Umsatz- und Gewinnrekord, Ziel auf 25 % erhöht
    Foto: adobe.stock.com
    • Vorläufige, ungeprüfte Konzernzahlen 2025: Umsatzerlöse EUR 6,5 Mrd., Konzern-EBITDA EUR 733,5 Mio.; Adjusted EBITDA verbessert auf EUR -27,8 Mio. (Vorjahr -85,4 Mio.).
    • Jahresüberschuss der Mutares-Holding 2025 auf EUR 130,4 Mio. (Vorjahr EUR 108,3 Mio.); Holding-Umsätze aus Beratungsleistungen/Management Fees EUR 106,2 Mio. (Vorjahr EUR 109,8 Mio.).
    • Prognose 2026: Konzernumsatz erwartet zwischen EUR 7,9 Mrd. und EUR 9,1 Mrd.; Jahresüberschuss der Holding prognostiziert EUR 165–200 Mio.
    • Neue Mittelfristziele bis 2030: Mutares strebt mindestens 25 % jährliches Wachstum sowohl beim Konzernumsatz als auch beim Jahresüberschuss der Holding an.
    • Bedeutende strategische Akquisition: Übernahme des SABIC-Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics (jährlicher Umsatz ~EUR 2 Mrd.) — größte Transaktion der Firmengeschichte; neues Segment „Chemicals & Materials“ und erweiterter US-Footprint.
    • Erwartete Nichteinhaltung einer Anleihe-Kennzahl (Netto-Verschuldung/Eigenkapital) für 2025; Mutares will Anleihegläubiger um Verzicht bitten, plant Reduzierung des Anleihe-Nominals auf EUR 250–300 Mio. durch Rückkäufe und bietet eine Gebühr von 1,50 % an.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung vorläufiger Ergebnisse FY2025, bei mutares ist am 16.03.2026.

    Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,04 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 30,10EUR das entspricht einem Plus von +1,52 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.777,29PKT (-1,36 %).


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