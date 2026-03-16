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    China

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    Einzelhandel, Industrieproduktion und Investitionen überraschen positiv

    Für Sie zusammengefasst
    • Industrieproduktion Jan-Feb steigt 6,3 Prozent
    • Einzelhandel Jan-Feb wächst 2,8 Prozent besser
    • Sachinvestitionen Jan-Feb steigen 1,8 Prozente
    China - Einzelhandel, Industrieproduktion und Investitionen überraschen positiv
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PEKING (dpa-AFX) - In China haben sich Einzelhandel, Industrieproduktion und die Sachinvestitionen zum Jahresstart besser als erwartet entwickelt. In den ersten beiden Monaten des Jahres sei die Industrieproduktion im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Prozent gestiegen, Dies teilte das Statistikamt am Montag in Peking mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Plus von 5,3 Prozent gerechnet.

    Mit dem Anstieg in den ersten beiden Monaten beschleunigte sich der Anstieg auch im Vergleich zum Ende des vergangenen Jahres. Im Dezember war die Produktion in der Industrie um 5,2 Prozent gestiegen.

    Neben der Industrieproduktion überraschten im Januar und Februar auch der Einzelhandelsumsatz und die Sachinvestitionen positiv. So legten die Investitionen um 1,8 Prozent zu. Hier hatten die Analysten im Schnitt mit einem Rückgang um rund fünf Prozent gerechnet. Der Einzelhandelsumsatz stieg um 2,8 Prozent und fiel ebenfalls besser aus als erwartet.

    In China werden viele Konjunkturdaten wegen des Neujahrsfests, das kein festes Datum hat und daher sowohl im Januar als auch im Februar stattfinden kann, zur besseren Vergleichbarkeit für die ersten beiden Monate zusammen veröffentlicht./zb/nas






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