Einzelhandel, Industrieproduktion und Investitionen überraschen positiv

PEKING (dpa-AFX) - In China haben sich Einzelhandel, Industrieproduktion und die Sachinvestitionen zum Jahresstart besser als erwartet entwickelt. In den ersten beiden Monaten des Jahres sei die Industrieproduktion im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Prozent gestiegen, Dies teilte das Statistikamt am Montag in Peking mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Plus von 5,3 Prozent gerechnet.

Mit dem Anstieg in den ersten beiden Monaten beschleunigte sich der Anstieg auch im Vergleich zum Ende des vergangenen Jahres. Im Dezember war die Produktion in der Industrie um 5,2 Prozent gestiegen.