Hypoport will operative Marge bis Ende 2029 verdoppeln

Die Zahlen für 2025 und seine ebenfalls bereits Ende Februar ausgegebene Prognose für 2026 bestätigte Hypoport am Montag./lew/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,93 % und einem Kurs von 86,45 auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -12,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,21 %.

Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 600,63 Mio..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +131,48 %/+268,06 % bedeutet.