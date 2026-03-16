Hypoport will operative Marge bis Ende 2029 verdoppeln
BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport will in den kommenden Jahren seine Profitabilität steigern. "Bis zum Ende des Jahrzehnts erwarten wir für unsere gesamte Gruppe aufgrund der Skalierung unserer Geschäftsmodelle eine Verdoppelung der Ebit-Rohertragsmarge", sagte Ronald Slabke am Montag laut Mitteilung. Auf Nachfrage präzisierte ein Unternehmenssprecher, dass dieses Ziel bis Ende 2029 erreicht werden soll. Vergleichsmaßstab sind die 2025 erreichten 12,4 Prozent.
Hypoport hatten die ab 2022 gestiegenen Zinsen in Folge des Ukraine-Kriegs schmerzlich zu spüren bekommen, da sich die Immobilienfinanzierung dadurch verteuerte und somit die Geschäfte der Berliner belasteten. 2021 hatte die Marge bereits bei 19,1 Prozent gelegen.
Die Zahlen für 2025 und seine ebenfalls bereits Ende Februar ausgegebene Prognose für 2026 bestätigte Hypoport am Montag./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie
Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,93 % und einem Kurs von 86,45 auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -12,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,21 %.
Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 600,63 Mio..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +131,48 %/+268,06 % bedeutet.
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Ich tippe darauf, dass 7a in 7b konvertiert wird, was bedeutet, der Investor kauft um zu verleihen.
"Kannst du das auch begründet oder proletest du einfach gerne?"
Nein. Rumproleten ist nicht mein Thema.
Die Begründung meines Beitrags:
Bin beim Schauen eures Videos eingeschlafen.
Ist mir noch nie passiert.
Deine schriftlichen Beiträge/Analysen sind in der Regel sehr lesenswert. Aber die Kommunikation in eurem Video ist einfach super einschläfernd.
Auch, dass dein Gesprächspartner, während du redest, sich mit Dingen beschäftigt die sich außerhalb des Kamerablickfelds befinden, anstatt dir aufmerksam zuzuhören - sowas ist dir gegenüber respektlos und geht gar nicht.
Chaeckas Hinweis auf Kommunikationsberatung macht da schon Sinn.
Damit sich nicht jeder durch das endlose blutleere Gefasel quälen muss: Hypoport kommt nach 49 Minuten dran: