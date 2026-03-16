JEFFERIES stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen (VW) mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Die Wolfsburger hätten sich im vergangenen Quartal als der profitabelste deutsche Automobilhersteller herausgestellt, wobei sich im Laufe des Jahres deutliche Fortschritte abgezeichnet hätten, schrieb Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Geschäftszahlen. Neue Produkte bei Audi, die Dynamik bei der Senkung der Kosten sowie die verfügbaren Hebel zur Optimierung der Investitionsausgaben und des Betriebskapitals dürften 2026 insgesamt Verbesserungen bei den meisten Schlüsselkennzahlen unterstützen. Die Durchhalte- und Anpassungsfähigkeit von VW werde nach wie vor unterschätzt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 90,09EUR auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 140
Kursziel alt: 140
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 140
Kursziel alt: 140
Währung: EUR
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