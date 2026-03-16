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    Geschäftsklima im Wohnungsbau hellt sich auf

    Ifo-Institut - Geschäftsklima im Wohnungsbau hellt sich auf
    Foto: Bauarbeiter auf einer Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    München (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung im Wohnungsbau verbessert sich weiter. Das Ifo-Geschäftsklima stieg von -20,8 im Januar auf -17,6 Punkte im Februar, teilte das Ifo-Institut am Montag mit.

    Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Lage positiver und die Skepsis in den Erwartungen sank deutlich. "Die Stimmung verbesserte sich zwar, aber die Branche ist noch nicht über den Berg", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "In den Auftragsbüchern zeigt sich die Belebung bislang kaum."

    Ein Blick auf die Nachfrage zeigt, dass die Branche noch nicht aus dem Schneider ist. Der Anteil der Unternehmen im Wohnungsbau, die über zu wenig Aufträge klagen, sank im Februar zwar etwas - von 49,8 auf 48,0 Prozent. Gleichzeitig wurden wieder etwas mehr Projekte storniert: Der Anteil der Firmen, die von abgesagten Bauprojekten berichten, stieg von 11,1 auf 11,3 Prozent. "Die Auftragslage ist noch bei vielen Unternehmen unbefriedigend, auch wenn sich erste kleine Verbesserungen zeigen", sagte Wohlrabe.



    Verfasst von Redaktion dts
    Ifo-Institut Geschäftsklima im Wohnungsbau hellt sich auf Die Stimmung im Wohnungsbau verbessert sich weiter. Das Ifo-Geschäftsklima stieg von -20,8 im Januar auf -17,6 Punkte im Februar, teilte das Ifo-Institut am Montag mit.Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Lage …
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