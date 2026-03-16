JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Bei mehreren von Jefferies organisierten Investorenveranstaltungen habe sich der Finanzvorstand mit Blick auf die Ziele für die Entwicklung der Preise 2026 zuversichtlich gezeigt, schrieb Glynis Johnson am Freitagmittag. Die bisher vom Wetter beeinträchtigte Geschäftsentwicklung im ersten Quartal könnte in den verbleibenden Wochen noch kompensiert werden, und die weitere Jahresentwicklung hänge von den Auswirkungen des Iran-Kriegs ab. Der Manager sehe zudem geringere Auswirkungen der möglichen Änderungen der europäischen CO2-Emissionsregelungen als allgemein wahrgenommen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 06:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2026 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 161,6EUR auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

