Neue Verkaufswelle droht

Aus charttechnischer Sicht könnte sich der Abwärtstrend noch einmal verstärken. Sollte der Index unter den EMA 50 fallen, wäre eine weitere Verkaufswelle bis in den Bereich von 45.065 Punkten möglich. Dieses Niveau entspricht ungefähr dem früheren Rekordhoch aus Januar 2025 und könnte damit zu einer wichtigen Unterstützungszone werden.

Der jüngste Ausverkauf wurde zwar vorerst am sogenannten 50-Wochen-Durchschnitt (EMA 50) gestoppt, doch unter den aktuellen Marktbedingungen müssen weitere Rückgänge einkalkuliert werden. Zuletzt fiel der Dow Jones in den Bereich um diesen Durchschnitt bei 46.193 Punkten zurück und erreichte damit den niedrigsten Stand seit November des vergangenen Jahres.

Zuvor ist allerdings noch eine kurzfristige Gegenbewegung denkbar. In diesem Szenario könnte der Dow Jones zunächst noch einmal bis etwa 47.788 Punkte steigen, bevor ein erneuter Abwärtsimpuls einsetzt und neue Handelsmöglichkeiten eröffnet.

Um das derzeit negative Chartbild nachhaltig zu verbessern, müsste der Index wieder deutlich ansteigen und mindestens über 49.065 Punkte klettern. Angesichts der aktuell hohen Ölpreise und der Sorge vor einem möglichen Inflationsschub erscheint ein solches Szenario derzeit jedoch eher unwahrscheinlich.

Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 46.290 Punkte

Kursziel : 45.065 Punkte

Renditechance via DQ7XNE : 105 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 6 Tage

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Dow Jones-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU43SC Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,86 - 8,87 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 45.620,99 Punkte Basiswert: Dow Jones-Index KO-Schwelle: 45.620,99 Punkte akt. Kurs Basiswert: 46.471,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 45,92 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ7XNE Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,78 - 8,79 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 49.991,39 US-Dollar Basiswert: Dow Jones-Index KO-Schwelle: 49.991,39 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 46.471,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 45.065 Punkte Hebel: 48,68 Kurschance: + 105 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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