Epic Fury – nur für wen?

Jeder weitere Tag der Blockade der Straße von Hormus erhöht weltweit zum einen die Inflationsrisiken und zum anderen die Gefahr eines Abschwungs der Weltwirtschaft - auch als Stagflation bekannt. Die Börsen reagierten in der letzten Woche entsprechend nervös auf diese Hiobsbotschaften und gaben sichtlich nach. Dennoch riss der deutsche Aktienindex DAX nicht sein aktuelles Monatstief bei 23.000 Punkten, sondern beendete seinen Handel rund 450 Punkte darüber. Doch der auf die US-Indizes ausgeübte Verkaufsdruck zum Ende der letzten Woche könnte für den DAX einen erneut schwächeren Start begründen und unmittelbare Abschlagsrisiken zurück auf 22.320 und darunter 21.513 Punkte eröffnen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind nämlich keinerlei Anzeichen einer Entspannung im Nahen Osten zu verzeichnen, ganz im Gegenteil! Um ein bullisches Setup für den DAX skizzieren zu können, müsste das Barometer überzeugend mindestens über 25.285 Punkte ansteigen, was unter den aktuellen Umständen kaum vorstellbar erscheint. Daher bleibt vorläufig die Short-Variante die erste Wahl für kurzfristig agierende Anleger.

DAX bei 23.447 Punkten

VDAX zeigt erhöhte Nervosität

Fear& Greed Index bei 20 auf "Extreme Fear" Achtung!!!

Tagesanalyse:

RSI: um 37 - Sell MACD: -355 - Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bärische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 23.968 / 24.266 / 24.479 und 24.639 Punkte Punkten, nach unten bei 23.476 / 23.254 / 23.000 und 22.607 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe noch intakt - Risiko einer weltweiten Rezession steigt täglich VDAX-New Angstlevel sprunghaft gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (13. März 2026): Bei 29,07% (steigend) (Vortag: 28,24%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Sell-Order unter 23.000 Punkten platzieren, Stopp bei 23.300 Punkten. Kursziele bei 22.764/22.607/22.320 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7Y8J Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,97 - 9,00 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 22.473,27 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 22.473,27 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.447,30 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,97 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU82HR Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,97 - 9,00 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.195,03 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.195,03 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.447,30 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 22.320 Punkte Hebel: 25,89 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.