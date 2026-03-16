JPM sieht hohes Umsatzwachstum

An der Börse reagierte die Aktie ebenfalls mit deutlichen Kursbewegungen. Der Kurs stieg bis in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 440,74 US-Dollar und näherte sich damit der oberen Begrenzung eines kurzfristigen Abwärtstrends.

Morgan Stanley hat die Crowdstrike-Aktie in der vergangenen Woche von „Equalweight“ auf „Overweight“ angehoben und das Papier gleichzeitig zum sogenannten „Top Pick“ erklärt. Die Analysten erwarten ein Umsatzwachstum von über 20 Prozent und gehen davon aus, dass das Unternehmen künftig zusätzlich vom KI-Trend profitieren wird. Das Kursziel wurde in diesem Zuge von 487 auf 510 US-Dollar angehoben.

Positive Analystenstimme sorgt für neue Fantasie

Sollte es dem Papier in den kommenden Tagen gelingen, nachhaltig über 453,50 US-Dollar zu steigen, könnte sich das Chartbild deutlich aufhellen. In diesem Fall wäre ein erneuter Anlauf auf das Rekordhoch von 566,90 US-Dollar aus Anfang November des vergangenen Jahres denkbar. Auf dem Weg dorthin könnten sich allerdings Zwischenstationen bei 487,20 sowie 529,90 US-Dollar ergeben.

Auf der Unterseite wären kurzfristige Rücksetzer bis etwa 404,45 US-Dollar hingegen nicht ungewöhnlich und könnten von einigen Anlegern als mögliche Einstiegsgelegenheit betrachtet werden. Erst bei Kursen darunter müsste auch das Jahrestief bei 342,72 US-Dollar wieder stärker in den Blick rücken.

Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 453,50 US-Dollar

Kursziel : 566,90 US-Dollar

Renditechance via DU81LG : 275 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Crowdstrike Holdings Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU81LG Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,36 - 3,48 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 403,67 US-Dollar Basiswert: Crowdstrike Holdings Inc. KO-Schwelle: 403,67 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 441,78 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 566,90 US-Dollar Hebel: 11,09 Kurschance: + 275 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7SU4 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,65 - 3,77 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 480,5547 US-Dollar Basiswert: Crowdstrike Holdings Inc. KO-Schwelle: 480,5547 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 441,78 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,15 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

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