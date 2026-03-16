Kaum Bewegung Gold verändert sich -0,13 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,36 % 1 Monat -0,48 % 3 Monate +17,14 % 1 Jahr +68,16 %

Gold konsolidiert nahezu unverändert bei 5.012,65befindet sich in einer abwartenden Phase.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.917,31USD. Heute, bei 5.012,65USD, wäre daraus ein Vermögen von 26.144,2USD geworden – ein Plus von +161,44 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu Gold gemischt: Kurzfristig bestehen Diskussionen über Korrekturen von bis zu 8–10%, ein Kursziel um 4600 USD wird genannt. Langfristig bleibt Optimismus verbreitet: einige Beiträge sehen Potenzial bis 7000–10000 USD. Gold gilt als sicherer Hafen; Timing- und Chart-Meinungen bleiben kritisch. In den letzten 14 Tagen war die Debatte volatil.