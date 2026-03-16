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    Goldpreis

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    Kaum Bewegung Gold verändert sich -0,13 %

    Goldpreis stabil bei 5.012,65 USD, Veränderung nur -0,13 %.

    Goldpreis - Kaum Bewegung Gold verändert sich -0,13 %
    Foto: adobe.stock.com
    Gold konsolidiert nahezu unverändert bei 5.012,65USD befindet sich in einer abwartenden Phase.

    Gold Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,36 %
    1 Monat -0,48 %
    3 Monate +17,14 %
    1 Jahr +68,16 %

    Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.917,31USD. Heute, bei 5.012,65USD, wäre daraus ein Vermögen von 26.144,2USD geworden – ein Plus von +161,44 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu Gold gemischt: Kurzfristig bestehen Diskussionen über Korrekturen von bis zu 8–10%, ein Kursziel um 4600 USD wird genannt. Langfristig bleibt Optimismus verbreitet: einige Beiträge sehen Potenzial bis 7000–10000 USD. Gold gilt als sicherer Hafen; Timing- und Chart-Meinungen bleiben kritisch. In den letzten 14 Tagen war die Debatte volatil.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

    Zur Gold Diskussion

    Informationen zu Gold

    Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.

    ETCs auf Gold

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 401,40EUR -0,01 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 141,03EUR -0,05 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 285,28EUR -0,02 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 415,46EUR -0,53 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 107,08EUR +1,31 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 654,25EUR -0,48 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 420,96EUR -0,03 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 84,99EUR -0,12 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 141,40EUR +0,07 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 9,948EUR +2,99 %

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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