Goldpreis
Kaum Bewegung Gold verändert sich -0,13 %
Goldpreis stabil bei 5.012,65 USD, Veränderung nur -0,13 %.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,36 %
|1 Monat
|-0,48 %
|3 Monate
|+17,14 %
|1 Jahr
|+68,16 %
Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.917,31USD. Heute, bei 5.012,65USD, wäre daraus ein Vermögen von 26.144,2USD geworden – ein Plus von +161,44 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu Gold gemischt: Kurzfristig bestehen Diskussionen über Korrekturen von bis zu 8–10%, ein Kursziel um 4600 USD wird genannt. Langfristig bleibt Optimismus verbreitet: einige Beiträge sehen Potenzial bis 7000–10000 USD. Gold gilt als sicherer Hafen; Timing- und Chart-Meinungen bleiben kritisch. In den letzten 14 Tagen war die Debatte volatil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|401,40EUR
|-0,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|141,03EUR
|-0,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|285,28EUR
|-0,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|415,46EUR
|-0,53 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|107,08EUR
|+1,31 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|654,25EUR
|-0,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|420,96EUR
|-0,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|84,99EUR
|-0,12 %
|Long
|1
|0,00
|141,40EUR
|+0,07 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,948EUR
|+2,99 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.