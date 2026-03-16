Silber schwächelt Kurs rutscht auf 80,29 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,34 % 1 Monat +6,02 % 3 Monate +28,56 % 1 Jahr +138,47 %

Mit einem Rückgang vonsteht der Silberpreis bei 80,29. Händler sehen kurzfristigen Druck, der die Rally bremst.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 26,21865USD. Heute steht er bei 80,29USD. Das Investment wäre auf 3.062,23USD gewachsen – eine Steigerung von +206,22 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist Silber-Sentiment gemischt. Kurzfristig gilt 78,80–83 USD als Schlüssel; Halt über 80–83 USD signalisiert Aufwärtsdrang, Unterschreitung Richtung 70–75 USD wäre kritisch. Langfristig bleiben viele optimistisch (bis ca. 150 USD). Die letzten 14 Tage zeigen eher Seitwärts um ~80 USD; Zinssitzung/Fed wird als Einfluss erwartet.