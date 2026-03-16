Silberpreis
Silber schwächelt Kurs rutscht auf 80,29 USD
Silber unter Druck: −-0,42 % in 24h auf 80,29 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,34 %
|1 Monat
|+6,02 %
|3 Monate
|+28,56 %
|1 Jahr
|+138,47 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 26,21865USD. Heute steht er bei 80,29USD. Das Investment wäre auf 3.062,23USD gewachsen – eine Steigerung von +206,22 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist Silber-Sentiment gemischt. Kurzfristig gilt 78,80–83 USD als Schlüssel; Halt über 80–83 USD signalisiert Aufwärtsdrang, Unterschreitung Richtung 70–75 USD wäre kritisch. Langfristig bleiben viele optimistisch (bis ca. 150 USD). Die letzten 14 Tage zeigen eher Seitwärts um ~80 USD; Zinssitzung/Fed wird als Einfluss erwartet.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|401,40EUR
|-0,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|141,01EUR
|-0,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|285,28EUR
|-0,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|415,46EUR
|-0,53 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|107,08EUR
|+1,31 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|654,25EUR
|-0,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|420,96EUR
|-0,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|84,99EUR
|-0,12 %
|Long
|1
|0,00
|141,40EUR
|+0,07 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,948EUR
|+2,99 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.