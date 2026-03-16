Hydaway Digital erweitert seine GPU-Plattform für den Einsatz in mehreren Unternehmen und startet SaaS-Geschäft

Vancouver, British Columbia, 16. März 2026 / IRW-Press / Hydaway Digital Corp. (TSXV: HIDE) (OTCQB: HIDDF) (FWB: C88) („Hydaway“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die nächste wichtige Weiterentwicklung seiner GPU-Rechenplattform bekannt zu geben. Nach der erfolgreichen Fertigstellung seines Alpha-Mietportals und der Integration seiner kürzlich erworbenen KI-Erkennungsplattform RealityChek aktualisiert Hydaway seine Infrastruktur, um mehrere Unternehmenskunden gleichzeitig nativ unterstützen zu können. Das Unternehmen wandelt sein GPU-Computing-Angebot damit offiziell von einem Pilotmodell für einen einzelnen Kunden in ein skalierbares, mandantenfähiges Software-as-a-Service-Geschäft (SaaS) um.

Die aktualisierte Plattform bietet Zugriff auf Rechenleistung der Enterprise-Klasse über eine abonnementbasierte Architektur, die darauf ausgelegt ist, mehrere Unternehmen gleichzeitig zu unterstützen. Die Kunden profitieren von Bare-Metal-GPU-Instanzen mit sofortiger Bereitstellung, Performance-Telemetrie in Echtzeit und einem API-first-Bereitstellungsmodell, das KI-Training, Inferenz und Hochleistungs-Computing-Workloads zu einem Bruchteil der Preise von Hyperscalern ermöglicht. Die Flotte des Unternehmens aus NVIDIA RTX-Klasse-Beschleunigern mit VRAM-Kapazitäten von 8 GB bis 32 GB+ steht nun mehreren Organisationen gleichzeitig über gestaffelte Zugriffsebenen zur Verfügung.

„Dieses Plattform-Upgrade markiert einen grundlegenden Wandel in unserer Markteinführungsstrategie“, sagte der CTO von Hydaway, Chris Vassos. „Wir haben das Modell mit unseren ersten Kunden getestet und öffnen die Infrastruktur nun für mehrere Unternehmen gleichzeitig. Der Übergang zu SaaS sorgt für wiederkehrende Umsätze, eine größere Reichweite und eine Grundlage, die skaliert werden kann, um die schnell wachsende Nachfrage nach zugänglicher GPU-Rechenleistung in Kanada und darüber hinaus zu decken.“

Der Übergang zu einem SaaS-Modell für mehrere Unternehmen basiert auf der erfolgreichen Integration der Recheninfrastruktur von Hydaway mit RealityChek, der im Februar 2026 erworbenen Plattform für KI-Erkennung und -Verifizierung. Diese Integration hat die Fähigkeit des Unternehmens unter Beweis gestellt, komplexe, ressourcenintensive KI-Workloads wie multimodale Medienanalyse, Modelltraining und Blockchain-gestützte Inhaltsverifizierung in großem Maßstab zu bewältigen. Die SaaS-Plattform ist darauf ausgelegt, vergleichbare Anwendungsfälle mit hoher Nachfrage in einer Vielzahl von Unternehmensbranchen zu unterstützen, darunter Cybersicherheit, Medien, Finanzdienstleistungen und wissenschaftliche Forschung.