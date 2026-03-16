Cruz Battery Metals erwirbt das „South-Advocate Hydrogen Project“ in Nova Scotia, das direkt an Quebec Innovative Materials Corp. angrenzt

16. März 2026 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (CRUZ:CSE, BKTPF:USA, A40YSN:WKN) („Cruz“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es das etwa 5.000 Acres große „South Advocate Hydrogen Project“ erworben hat, das Potenzial für Wasserstoff aufweist und unmittelbar an die Projekte von Quebec Innovative Materials Corp. (QIMC) in Nova Scotia angrenzt. Das Management arbeitet derzeit an Plänen, so bald wie möglich mit einem Arbeitsprogramm zu beginnen, weist jedoch darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Liegenschaften in der Nähe von Cruz nicht unbedingt auf das Vorhandensein von Mineralisierungen auf den Liegenschaften des Unternehmens schließen lassen.

James Nelson, President von Cruz Battery Metals, erklärte: „Unternehmen, die im Bereich der Wasserstoffexploration tätig sind, erleben in letzter Zeit einen starken Anstieg des Interesses seitens der Investoren, und wir freuen uns, das in Bezug auf Wasserstoff vielversprechende Projekt South-Advocate erwerben zu können, das direkt an die Projekte von Quebec Innovative Materials Corp. angrenzt. Quebec Innovative Materials Corp. hat kürzlich eine bedeutende Wasserstoffentdeckung in Nova Scotia gemacht und im vergangenen Jahr stieg der Aktienkurs von Quebec Innovative Materials Corp. von einem Tiefststand von 0,12 $ auf einen Höchststand von 2,37 $ am 10. März 2026. Cruz schließt sich nun anderen Unternehmen wie Rio Tinto und, laut The Financial Post (1), Koloma Inc. an. Letzteres ist ein in Denver ansässiges Unternehmen für natürlichen Wasserstoff, das von Investoren wie Jeff Bezos und Bill Gates über ihre jeweiligen Risikokapitalfonds unterstützt wird. Beide, Rio Tinto und Koloma Inc., haben sich erst kürzlich in diesem aufstrebenden Zentrum der Wasserstoffexploration etabliert. Wasserstoff wird voraussichtlich eine wichtige Rolle beim globalen Übergang zu sauberer Energie spielen. Da Branchen wie Stahl, Schifffahrt und Luftfahrt nach kohlenstoffarmen Kraftstoffen suchen, könnte die Nachfrage nach Wasserstoff rasch steigen, wovon Unternehmen in diesem Sektor potenziell profitieren könnten. Das Unternehmen blickt sehr optimistisch auf die Wachstumsaussichten für den Rest des Jahres 2026, da sich mehrere potenzielle Wachstumsfaktoren abzeichnen.“