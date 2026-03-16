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    Neues Whitepaper von Bell Integration untersucht, wie autonome Unternehmen den ROI in großem Maßstab erschließen

    Der Bericht bietet IT-Führungskräften klare, praxisnahe Orientierung zum Einsatz von KI, Automatisierung und datengesteuerten Abläufen, um den Weg zum autonomen Unternehmen zu ebnen. 

    LONDON, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- Bell Integration hat ein neues Whitepaper mit dem Titel „The Autonomous Enterprise: Architecting Predictive, Self-Healing Operations with AI" (Das autonome Unternehmen: Architektur prädiktiver, selbstheilender Abläufe mit KI) veröffentlicht, das KI-Führungskräften einen strategischen Fahrplan zum Aufbau intelligenter, selbstoptimierender Abläufe bietet.

     

    Alison Hodivala, AI & Data Portfolio Strategy Director

     

    Da moderne IT-Umgebungen immer umfangreicher und komplexer werden, stehen viele Unternehmen unter dem Druck, robuste sowie leistungsstarke digitale Dienste bereitzustellen.

    Auf Grundlage der Erfahrung von Bell Integration und mit 350 spezialisierten KI-Fachleuten, die komplexe IT-Umgebungen in Unternehmen unterstützen, bietet das Whitepaper praktische Einblicke und Orientierung für Organisationen, die den Weg zum autonomen Unternehmen einschlagen.

    Alison Hodivala – Direktorin für KI- und Datenportfolio-Strategie bei Bell Integration: „Das Tempo des Wandels und die Datenmenge haben die traditionellen Betriebsmodelle überholt. Jede Transaktion, jeder Sensor und jede Benutzerinteraktion erzeugt einen kontinuierlichen Strom von Informationen, der sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Dieses Whitepaper zeigt, wie Autonomie und KIgestützte Entscheidungsfindung die Leistungsfähigkeit von Unternehmen grundlegend verändern können, indem sie Risiken reduzieren, Reaktionszeiten verkürzen und ein neues Maß an Widerstandsfähigkeit erschließen."

    Der Leitfaden richtet sich an IT-Führungskräfte und bietet ein umfassendes Rahmenwerk für den Übergang von reaktiven Workflows zu proaktiven, vorausschauenden Abläufen zur Verbesserung der Servicezuverlässigkeit sowie der betrieblichen Agilität.

    Zu den wichtigsten Kapiteln gehören:

    Die digitale Landschaft im Wandel

    Jede Transaktion, jeder Sensor und jede Benutzerinteraktion erzeugt einen kontinuierlichen Strom von Informationen, der sowohl Chancen als auch Risiken birgt.

    Die betriebliche Realität: Komplexität im Maschinentempo

    Was einst eine kontrollierte IT-Umgebung war, ist zu einem lebendigen Ökosystem geworden, das ständige Veränderungen hervorbringt.

    Ein Rahmen für intelligente Abläufe

    Mit dem Zusammenwachsen von IT, OT, IoT und Sicherheit ist Intelligenz das neue Ordnungsprinzip.

    Die Rolle der agentenbasierten KI

    Wie autonome Agenten die Überwachung, Entscheidungsfindung und Behebung neu definieren.

    Die menschliche Dimension

    Menschen geben die Zielrichtung vor und übernehmen die Aufsicht, während Systeme innerhalb dieser Grenzen intelligent handeln.

    Autonomie im gesamten Unternehmen anwenden

    In dem Maße, wie KI Teil der Kernplattformen wird, beginnen Systeme in den Bereichen IT, Sicherheit und vernetzte Anlagen, mit größerem Kontextbewusstsein zusammenzuarbeiten.

    Das autonome Unternehmen mit Vertrauen leiten

    Der Erfolg der Autonomie hängt nicht nur von intelligenter Technologie ab, sondern auch von Vertrauen, Governance und ethischer Gestaltung.

    Whitepaper herunterladen

    Informationen zu Bell Integration

    Bell Integration wurde 1995 gegründet und ist ein IT-Dienstleister, Systemintegrator sowie Beratungsunternehmen mit Spezialisierung auf Cloud, Rechenzentrumsmigration und KI sowie mit weltweit über 1000 Beschäftigten.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2932748/Alison_Hodivala__Bell_Integration.jpg
    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2932559/Bell_Integration_Logo.jpg

     

    Bell Integration logo

     

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neues-whitepaper-von-bell-integration-untersucht-wie-autonome-unternehmen-den-roi-in-groWem-maWstab-erschlieWen-302713580.html





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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Neues Whitepaper von Bell Integration untersucht, wie autonome Unternehmen den ROI in großem Maßstab erschließen Der Bericht bietet IT-Führungskräften klare, praxisnahe Orientierung zum Einsatz von KI, Automatisierung und datengesteuerten Abläufen, um den Weg zum autonomen Unternehmen zu ebnen. LONDON, 16. März 2026 /PRNewswire/ - Bell Integration hat ein …
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