JEFFERIES stuft Thyssenkrupp auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Der 25-prozentige Kurseinbruch seit Beginn des Iran-Kriegs spiegele die Sensibilität der Aktie für Makro-Schocks und unternehmensspezifische Schlagzeilen wider, schrieb Tommaso Castello am Freitagabend. Erstere sowie der holprige Verlauf der Gespräche mit dem indischen Stahlkonzern Jindal Steel über eine Übernahme der Stahlsparte mahnten zu mehr Vorsicht. Dagegen seien der Ausstieg beim Duisburger Stahlhersteller HKM, die Einigung mit den Gewerkschaften auf einen Tarifvertrag im Stahlbereich und das mögliche Interesse eines neuen Bieters für das Stahlgeschäft klar positiv./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 7,894EUR auf Tradegate (16. März 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tommaso Castello

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 13

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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