JEFFERIES stuft Thyssenkrupp auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Der 25-prozentige Kurseinbruch seit Beginn des Iran-Kriegs spiegele die Sensibilität der Aktie für Makro-Schocks und unternehmensspezifische Schlagzeilen wider, schrieb Tommaso Castello am Freitagabend. Erstere sowie der holprige Verlauf der Gespräche mit dem indischen Stahlkonzern Jindal Steel über eine Übernahme der Stahlsparte mahnten zu mehr Vorsicht. Dagegen seien der Ausstieg beim Duisburger Stahlhersteller HKM, die Einigung mit den Gewerkschaften auf einen Tarifvertrag im Stahlbereich und das mögliche Interesse eines neuen Bieters für das Stahlgeschäft klar positiv./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 7,894EUR auf Tradegate (16. März 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Tommaso Castello
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 13
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tommaso Castello
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13
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