Dahua Technology präsentiert auf der Intertraffic 2026 KI-gestützte ITS-Lösungen

AMSTERDAM, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videobasierten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, war auf der Intertraffic Amsterdam 2026 erneut vertreten und präsentierte seine neuesten Lösungen für intelligente Verkehrssysteme (ITS), die darauf ausgelegt sind, die Verkehrssicherheit zu verbessern, das Verkehrsmanagement zu optimieren und eine nachhaltige urbane Mobilität zu fördern.

Auf der Veranstaltung hielt Wang Jun, General Manager für ITS-Produktforschung und -entwicklung bei Dahua Technology, eine Grundsatzrede mit dem Titel „KI für einen intelligenteren, sichereren und nachhaltigeren Verkehr". Laut Wang ermöglichen KI und groß angelegte Modelle eine Weiterentwicklung des Verkehrsmanagements von der passiven Überwachung hin zu proaktiveren und vorausschauenden Abläufen, wodurch Städte dabei unterstützt werden, ihre Straßenressourcen zu optimieren, die Verkehrssicherheit zu verbessern und die Reiseeffizienz für die Bürger zu steigern. Er betonte, wie Dahua fortschrittliche AIoT-Technologien und groß angelegte KI-Modelle nutzt, um zentrale Herausforderungen des städtischen Verkehrs anzugehen – von Staus und Unfällen bis hin zur Verkehrsüberwachung und dem Reiseerlebnis.