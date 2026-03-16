GOLDMAN SACHS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hannover Rück von 299 auf 301 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Baker nahm am Freitagnachmittag im Nachgang der Jahresbilanz nur kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 14:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 14:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 263,4EUR auf Tradegate (16. März 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Andrew Baker
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 301
Kursziel alt: 299
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Baker
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 301
Kursziel alt: 299
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte