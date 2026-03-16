JEFFERIES stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 92 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes passte seine Schätzungen in seinem am Montag vorliegenden Resümee an die Jahresbilanz der Hamburger an. Der Margenausblick bleibe optimistischer als die Umsatzziele. Möglicherweise sei dies aber zu optimistisch./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 17:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 77,62EUR auf Tradegate (16. März 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 92

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

