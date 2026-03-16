Beteiligungsgesellschaft Mutares will weiter deutlich wachsen

Das insbesondere um Einflüsse aus Veränderungen des Portfolios bereinigten operative Ergebnis (Ebitda) lag bei minus 27,8 Millionen Euro nach einem Verlust von 85,4 Millionen Euro im Vorjahr. Dies war dem Unternehmen zufolge vor allem von den Zukäufen geprägt, allen voran Buderus. Unter dem Strich wurde ein Holding-Gewinn von 130,4 Millionen Euro verzeichnet nach 108,3 Millionen Euro im Vorjahr./err/nas

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 16.873 auf Ariva Indikation (16. März 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um -3,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,45 %.

Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 613,86 Mio..

mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +26,93 %/+61,23 % bedeutet.