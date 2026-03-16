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    Beteiligungsgesellschaft Mutares will weiter deutlich wachsen

    Für Sie zusammengefasst
    • Mutares steigerte Umsatz und Gewinn deutlich
    • Profit durch Portfolioumbau und Verkäufe
    • Ziel: schnelles Wachstum bis 2026 und 2030
    Beteiligungsgesellschaft Mutares will weiter deutlich wachsen
    Foto: adobe.stock.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr umgesetzt und verdient. Dabei profitierte das Unternehmen vom Portfolioumbau und dem Verkauf von Beteiligungen. Auch im laufenden Jahr und darüber hinaus will das Unternehmen weiter wachsen. So soll der Konzernumsatz 2026 auf 7,9 bis 9,1 Milliarden Euro zulegen und der Jahresüberschuss der Mutares-Holding bei 165 bis 200 Millionen Euro liegen, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Montag in München mitteilte. Bis 2030 peilt Mutares ein Wachstum pro Jahr von einem Viertel beim Konzernumsatz und beim Jahresüberschuss der Holding an.

    Im vergangenen Jahr stiegen die Erlöse von 5,3 Milliarden auf 6,5 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte deutlich von rund 117 Millionen Euro im Vorjahr auf 733,5 Millionen Euro. Analysten hatten bei beiden Kennziffern jedoch mehr erwartet.

    Das insbesondere um Einflüsse aus Veränderungen des Portfolios bereinigten operative Ergebnis (Ebitda) lag bei minus 27,8 Millionen Euro nach einem Verlust von 85,4 Millionen Euro im Vorjahr. Dies war dem Unternehmen zufolge vor allem von den Zukäufen geprägt, allen voran Buderus. Unter dem Strich wurde ein Holding-Gewinn von 130,4 Millionen Euro verzeichnet nach 108,3 Millionen Euro im Vorjahr./err/nas

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    mutares

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    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 16.873 auf Ariva Indikation (16. März 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um -3,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 613,86 Mio..

    mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +26,93 %/+61,23 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den angekündigten Verkauf von Relobus an Infracapital als weiteren Exit von Mutares (Teil von GoCollective/Relobus), eingeordnet in mehrere Verkäufe im 1. Q. 2026 mit rund 400 Mio. EUR Umsatzvolumen. Diskutiert werden Bedeutung für Bewertung und Kurs, erwarteter Abschluss Q2/2026, Beitrag zu Ergebnis/Cashflow nach Sanierung und Relevanz für die Aktie.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber mutares eingestellt.

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    dpa-AFX
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