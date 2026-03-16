Beteiligungsgesellschaft Mutares will weiter deutlich wachsen
- Mutares steigerte Umsatz und Gewinn deutlich
- Profit durch Portfolioumbau und Verkäufe
- Ziel: schnelles Wachstum bis 2026 und 2030
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr umgesetzt und verdient. Dabei profitierte das Unternehmen vom Portfolioumbau und dem Verkauf von Beteiligungen. Auch im laufenden Jahr und darüber hinaus will das Unternehmen weiter wachsen. So soll der Konzernumsatz 2026 auf 7,9 bis 9,1 Milliarden Euro zulegen und der Jahresüberschuss der Mutares-Holding bei 165 bis 200 Millionen Euro liegen, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Montag in München mitteilte. Bis 2030 peilt Mutares ein Wachstum pro Jahr von einem Viertel beim Konzernumsatz und beim Jahresüberschuss der Holding an.
Im vergangenen Jahr stiegen die Erlöse von 5,3 Milliarden auf 6,5 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte deutlich von rund 117 Millionen Euro im Vorjahr auf 733,5 Millionen Euro. Analysten hatten bei beiden Kennziffern jedoch mehr erwartet.
Das insbesondere um Einflüsse aus Veränderungen des Portfolios bereinigten operative Ergebnis (Ebitda) lag bei minus 27,8 Millionen Euro nach einem Verlust von 85,4 Millionen Euro im Vorjahr. Dies war dem Unternehmen zufolge vor allem von den Zukäufen geprägt, allen voran Buderus. Unter dem Strich wurde ein Holding-Gewinn von 130,4 Millionen Euro verzeichnet nach 108,3 Millionen Euro im Vorjahr./err/nas
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 16.873 auf Ariva Indikation (16. März 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um -3,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,45 %.
Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 613,86 Mio..
mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +26,93 %/+61,23 % bedeutet.
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Tilgungen bei Anleihe...sehr gutes Zeichen an den Markt.....
Ich hoffe, dass das Management sich vorab mit einem Großteil der Anleihegläubiger verständigt hat - sollte ein nennenswerter Teil der Anleihen fällig gestellt werden, hat Mutares mit Sicherheit ein massives Liquiditätsproblem.
Hinzu kommt, dass das avisierte Holding-Ergebnis gerade so am unteren Rand erreicht wurde ... Laumann hat in seinen zahlreichen Interviews den Mund deutlich zu voll genommen und Risiken auf der Zeitschiene nicht ausreichend bewertet.
Ich bin in Bezug auf Mutares sehr vorsichtig geworden ... Die Aussichten und das Potenzial sind natürlich phänomenal, ich bezweifle aber nach der Meldung heute, dass das Management den Laden vollständig im Griff hat. Aussichten allein reichen nicht.
Mutares mit weiterem Rekordjahr: Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen steigert Mutares Konzernumsatz und Nettoergebnis der Holding im Geschäftsjahr 2025 – Anhebung der Mittelfristziele auf 25 % Wachstum pro Jahr bei Holding-Ergebnis und Konzernumsatz
- Umsatzerlöse aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees der Mutares-Holding erreichen im Geschäftsjahr 2025 EUR 106,2 Mio. (Vorjahr: EUR 109,8 Mio.)
- Jahresüberschuss der Mutares-Holding im Geschäftsjahr 2025 auf EUR 130,4 Mio. (Vorjahr: EUR 108,3 Mio.) gesteigert
- Umsatzerlöse im Konzern steigen auf EUR 6,5 Mrd. (Vorjahr: EUR 5,3 Mrd.), EBITDA erhöht auf EUR 733,5 Mio. (Vorjahr: EUR 117,1 Mio.), Adjusted EBITDA auf EUR -27,8 Mio. (Vorjahr: EUR -85,4 Mio.) verbessert
- Prognose sieht für Geschäftsjahr 2026 Konzernumsatz zwischen EUR 7,9 Mrd. und EUR 9,1 Mrd. und Jahresüberschuss von EUR 165 Mio. bis EUR 200 Mio. der Mutares-Holding vor
- Neue Mittelfristziele bis 2030: 25 % Wachstum pro Jahr beim Konzernumsatz sowie beim Jahresüberschuss in der Mutares-Holding
- Starkes kurzfristiges Wachstum in den USA und Asien erwartet