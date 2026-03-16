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    Unicredit legt Übernahmeangebot für Commerzbank vor

    Wirtschaft - Unicredit legt Übernahmeangebot für Commerzbank vor
    Foto: Commerzbank-Tower (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Mailand/Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die italienische Großbank Unicredit hat ein freiwilliges öffentliches Tauschangebot für alle Aktien der Commerzbank vorgelegt.

    Das geht aus einer Ad-hoc-Mitteilung der Bank vom Montag hervor. Unicredit ist bereits mit rund 26 Prozent der größte Einzelaktionär der Commerzbank und bietet voraussichtlich 0,485 neue Unicredit-Aktien je Commerzbank-Aktie an. Die Bafin und die Europäische Zentralbank müssen dem Angebot noch zustimmen.

    Für die zur Übernahme notwendige Kapitalerhöhung plant Unicredit eine außerordentliche Hauptversammlung, die spätestens am 4. Mai stattfinden soll. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hatte sich gegen eine Übernahme ausgesprochen. Auch die deutsche Bundesregierung lehnte die Avancen von Unicredit ab und sagte, dass sie weiterhin auf die Eigenständigkeit der Commerzbank setze.

    Das Angebot soll Anfang Mai formell gestartet werden und eine Laufzeit von vier Wochen haben. Die Abwicklung des Angebots wird für die erste Hälfte des Jahres 2027 erwartet, nachdem alle notwendigen behördlichen Genehmigungen eingeholt wurden, so Unicredit.



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Unicredit legt Übernahmeangebot für Commerzbank vor Die italienische Großbank Unicredit hat ein freiwilliges öffentliches Tauschangebot für alle Aktien der Commerzbank vorgelegt.Das geht aus einer Ad-hoc-Mitteilung der Bank vom Montag hervor. …
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