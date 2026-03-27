Ihre wichtigsten Termine
Spannende Updates von: Sixt, Jungheinrich, Deutsche Bahn und GFT Technologies
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:30 Uhr, Deutschland: Jungheinrich, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Sixt, Jahreszahlen (detailliert)
07:30 Uhr, Deutschland: GFT Technologies, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: KfW-Bankengruppe, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
10:00 Uhr, Niederlande: Randstad, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV), Jahres-Pk, Düsseldorf
11:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk
11:00 Uhr, Spanien: CaixaBank, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
01:01 Uhr, Großbritannien: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26
02:30 Uhr, China: Industriegewinne 2/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 2/26
08:00 Uhr, Norwegen: Arbeitslosenquote 3/26
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
13:30 Uhr, USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
13:30 Uhr, USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 2/26
15:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 27.03.2026
Zeit Land Relev. Termin 00:00 USA Fed-Mitglied Logan spricht 00:00 USA Fed-Mitglied Jefferson spricht 00:10 USA Fed-Mitglied Barr spricht 01:01 GBR GfK Consumer Confidence 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 08:00 GBR Retail Sales (MoM) 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 15:00 USA UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 15:00 USA Michigan Consumer Sentiment Index 15:00 USA UoM 1-year Consumer Inflation Expectations 15:00 USA Michigan Consumer Expectations Index 16:00 USA Fed's Barkin speech 16:30 USA FOMC Mitglied Daly Rede 16:40 USA Rede von Fed-Mitglied Paulson 17:00 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:00
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|WH SelfInvest: Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien
|28.03. 09:30
|Webinar
|Quadriga Communication GmbH: Anlegertag München 2026 – Die führende Finanzmesse für Anleger, Investoren und Finanzinteressierte
|28.03. 10:00
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|WH SelfInvest: Börsentag München | Bulle & Bär im Visier live
|28.03. 10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Dr. Raimund Schriek | Rache ist kein Setup – Wie Sie Revenge Trading erkennen und vermeiden
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