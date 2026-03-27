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    Ihre wichtigsten Termine

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    Spannende Updates von: Sixt, Jungheinrich, Deutsche Bahn und GFT Technologies

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Spannende Updates von: Sixt, Jungheinrich, Deutsche Bahn und GFT Technologies
    Foto: Peter Kneffel - picture alliance/dpa |

    Unternehmenstermine

    07:30 Uhr, Deutschland: Jungheinrich, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Sixt, Jahreszahlen (detailliert)
    07:30 Uhr, Deutschland: GFT Technologies, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: KfW-Bankengruppe, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
    10:00 Uhr, Niederlande: Randstad, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Deutschland: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV), Jahres-Pk, Düsseldorf
    11:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk
    11:00 Uhr, Spanien: CaixaBank, Hauptversammlung

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    Konjunkturdaten


    01:01 Uhr, Großbritannien: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26
    02:30 Uhr, China: Industriegewinne 2/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 2/26
    08:00 Uhr, Norwegen: Arbeitslosenquote 3/26
    09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    13:30 Uhr, USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
    13:30 Uhr, USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 2/26
    15:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 27.03.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    00:00USAUSAFed-Mitglied Logan spricht
    00:00USAUSAFed-Mitglied Jefferson spricht
    00:10USAUSAFed-Mitglied Barr spricht
    01:01GroßbritannienGBRGfK Consumer Confidence
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat)
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelsumsätze (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Sales (MoM)
    09:00SpanienESPHVPI ( Jahr )
    15:00USAUSAUoM 5-year Consumer Inflation Expectation
    15:00USAUSAMichigan Consumer Sentiment Index
    15:00USAUSAUoM 1-year Consumer Inflation Expectations
    15:00USAUSAMichigan Consumer Expectations Index
    16:00USAUSAFed's Barkin speech
    16:30USAUSAFOMC Mitglied Daly Rede
    16:40USAUSARede von Fed-Mitglied Paulson
    17:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Schnabel spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    14:00 WebinarWH SelfInvest: Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien
    28.03. 09:30 WebinarQuadriga Communication GmbH: Anlegertag München 2026 – Die führende Finanzmesse für Anleger, Investoren und Finanzinteressierte
    28.03. 10:00 WebinarWH SelfInvest: Börsentag München | Bulle & Bär im Visier live
    28.03. 10:00 WebinarWH SelfInvest: Dr. Raimund Schriek | Rache ist kein Setup – Wie Sie Revenge Trading erkennen und vermeiden
    alle Webinare anzeigen »

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