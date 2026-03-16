So viel Entschädigung zahlte die Bahn 2025 an Reisende

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr mehr als 156 Millionen Euro Entschädigung wegen Verspätungen und Zugausfällen gezahlt - und damit deutlich weniger als noch ein Jahr zuvor. 2024 waren es noch fast 197 Millionen Euro. "Wir gehen davon aus, dass das auch daran liegt, dass es im vergangenen Jahr keine großen Sonderereignisse wie Streiks gab", sagte Michael Peterson, im Vorstand der Bahn für den Fernverkehr zuständig, der "Süddeutschen Zeitung". "Trotzdem ist es für uns eine große finanzielle Belastung", so Peterson.

Wie die Bahn mitteilte, gingen 2025 rund 6,2 Millionen Anträge auf Entschädigung ein. Im Vergleich zu 2019 hat sich damit die Entschädigungssumme und auch die Zahl der Anträge in etwa verdreifacht. Damals zahlte die Bahn 52,6 Millionen Euro.