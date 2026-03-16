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    Molicel erreicht den RBA-Silber-Status und setzt damit neue Maßstäbe für eine ethische Batterieherstellung

    TAIPEI, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- Molicel ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass unser Werk offiziell den Silber-Status der Responsible Business Alliance (RBA) erhalten hat. Diese prestigeträchtige Auszeichnung markiert einen bedeutenden Meilenstein auf Molicels Weg zu globaler Nachhaltigkeit und einer führenden Rolle im Bereich ethischer Lieferketten.

    Die RBA ist die weltweit größte Branchenkoalition, die sich der sozialen Verantwortung von Unternehmen (CSR) in globalen Lieferketten widmet. Der Erlangung des Silber-Status geht voraus, dass das Werk von Molicel ein strenges Validated Assessment Program (VAP) durchlaufen hat – ein vor Ort durchgeführtes Audit durch eine unabhängige Stelle, das hohen Standards entspricht.

    Die RBA-Zertifizierung mit dem Silber-Status spiegelt die umfassende Einhaltung der fünf wesentlichen Säulen des RBA-Verhaltenskodex durch Molicel wider. Durch die Integration hoher Standards in den Bereichen Arbeit sowie Gesundheit und Sicherheit gewährleisten wir die faire Behandlung und das körperliche Wohlbefinden jedes Teammitglieds mittels erstklassiger Sicherheitsprotokolle. Darüber hinaus treibt uns unser Engagement für Umweltverantwortung und Ethik dazu an, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und höchste geschäftliche Integrität zu wahren, einschließlich einer verantwortungsvollen Mineralienbeschaffung. All diese Bemühungen werden durch robuste Managementsysteme untermauert, die langfristige Compliance und eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung gewährleisten.

    In einer Zeit, in der der „grüne Wandel" von größter Bedeutung ist, dient der RBA-Silber-Status als starkes Vertrauenssymbol für die globalen Partner von Molicel in den Bereichen Elektrofahrzeuge, eVTOL, Luft- und Raumfahrt sowie KI-Rechenzentren.

    „Der Erlangung des RBA-Silber-Status ist ein Beweis für unser Engagement für ‚Power with Responsibility'", sagte Casey Shiue, Präsident von Molicel. „Während wir unsere Produktion skalieren, um den Anforderungen der weltweit fortschrittlichsten Technologien gerecht zu werden – von humanoider Robotik bis hin zu High-End-Energiespeichern –, stellen wir sicher, dass jede von uns produzierte Zelle auf ethischen Praktiken und sozialer Integrität basiert."

    Für globale Tier-1-Kunden bietet diese Zertifizierung die Transparenz und ESG-Sicherheit (Environmental, Social, and Governance), die erforderlich ist, um langfristige, nachhaltige Partnerschaften auf dem heutigen stark regulierten globalen Markt aufzubauen.

    Molicel Achieves RBA Silver Status, Setting a New Benchmark for Ethical Battery Manufacturing

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934291/image1.jpg

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