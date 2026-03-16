JEFFERIES stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" belassen. Nachdem die Quartalsberichtssaison für die europäischen Software-Unternehmen weitgehend abgeschlossen sei, biete sich ein zwiespältiges Bild, schrieb Charles Brennan in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Die tatsächlichen Ergebnisse seien zwar insgesamt solide ausgefallen, doch die Aktienkurse hätten sich aufgrund von Befürchtungen, dass Künstliche Intelligenz das künftige Wachstum beeinträchtigen könnte, deutlich ermäßigt. Seiner Meinung nach berge der Sektor aktuell Bewertungsinkonsistenzen, da die Anleger das Wachstum nicht angemessen honorierten./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 18:03 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 18:03 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 69,85EUR auf Tradegate (16. März 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Charles Brennan

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 71,98 € , was eine Steigerung von +5,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer