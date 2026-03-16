    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchaeffler AktievorwärtsNachrichten zu Schaeffler

    Steht Fabrik-Revolution bevor?

    2097 Aufrufe 2097 0 Kommentare 0 Kommentare

    5 Millionen Humanoide Roboter bis 2040: Warum Schaeffler jetzt vorlegt

    Humanoide Roboter rücken in die Fabrik vor: Schaeffler plant hunderte Einsätze in Europa. Weltweit könnten bis 2040 bis zu 5 Millionen zum Einsatz kommen.

    Für Sie zusammengefasst
    Steht Fabrik-Revolution bevor? - 5 Millionen Humanoide Roboter bis 2040: Warum Schaeffler jetzt vorlegt
    Foto: OpenAI

    Bis 2040 könnten bis zu 5 Millionen humanoide Roboter in Fabriken weltweit zum Einsatz kommen, wie Ani Kelkar, Leiter des Robotikbereichs beim Beratungsunternehmen McKinsey, gegenüber dem Wall Street Jornal sagte. Bei Schaeffler wird der Humanoide Roboter Digit von Agility Robotics in Fabriken teilweise bereits eingesetzt, wie das Wall Street Journal berichtet. Derzeit muss ein Mitarbeiter von Agility Robotics, die Arbeit des humanoiden Roboters noch überwachen. Dies soll allerdings bald beendet sein.

    Der humanoide Roboter wurde auch bereits bei Amazon und GXO verwendet. Er musste allerdings auch. Schaeffler will bis 2030 hunderte humanoide Roboter in seinen europäischen Fabriken einsetzen. Die IG Metall hat hierbei keine Einwände gegen die Technologie erhoben. Detlef Gerst, Mitarbeiter der Abteilung für allgemeine Politik und gesellschaftspolitische Fragen der Gewerkschaft, meinte dazu, er sehe in den Robotern keine unmittelbare Bedrohung für Arbeitsplätze, insbesondere nicht für Montagearbeiten.

    Schaeffler

    -1,20 %
    -10,01 %
    -36,22 %
    -8,83 %
    +67,60 %
    +14,13 %
    +1,63 %
    -51,09 %
    -50,04 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010

    In einer Schaeffler-Fabrik in North Carolina, USA, wird seit kurzem ein humanoider Roboter eingesetzt, was ehemalige Mitarbeiter an dem Standort verunsichert, andere aber auch begeistert. Die Leiterin des Schaeffler-Werks in North Carolina erklärte, dass der eingesetzte Roboter nur bedingt einen Arbeitsplatz ersetzt hat. Sie meinte, dass die Person, die zuvor Digits Stelle innehatte, in eine höher qualifizierte Inspektionsposition mit besseren Karriereperspektiven versetzt wurde.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     



    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X
    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Steht Fabrik-Revolution bevor? 5 Millionen Humanoide Roboter bis 2040: Warum Schaeffler jetzt vorlegt Humanoide Roboter rücken in die Fabrik vor: Schaeffler plant hunderte Einsätze in Europa. Weltweit könnten bis 2040 bis zu 5 Millionen zum Einsatz kommen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     