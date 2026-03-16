5 Millionen Humanoide Roboter bis 2040: Warum Schaeffler jetzt vorlegt

Bis 2040 könnten bis zu 5 Millionen humanoide Roboter in Fabriken weltweit zum Einsatz kommen, wie Ani Kelkar, Leiter des Robotikbereichs beim Beratungsunternehmen McKinsey, gegenüber dem Wall Street Jornal sagte. Bei Schaeffler wird der Humanoide Roboter Digit von Agility Robotics in Fabriken teilweise bereits eingesetzt, wie das Wall Street Journal berichtet. Derzeit muss ein Mitarbeiter von Agility Robotics, die Arbeit des humanoiden Roboters noch überwachen. Dies soll allerdings bald beendet sein.

Der humanoide Roboter wurde auch bereits bei Amazon und GXO verwendet. Er musste allerdings auch. Schaeffler will bis 2030 hunderte humanoide Roboter in seinen europäischen Fabriken einsetzen. Die IG Metall hat hierbei keine Einwände gegen die Technologie erhoben. Detlef Gerst, Mitarbeiter der Abteilung für allgemeine Politik und gesellschaftspolitische Fragen der Gewerkschaft, meinte dazu, er sehe in den Robotern keine unmittelbare Bedrohung für Arbeitsplätze, insbesondere nicht für Montagearbeiten.

In einer Schaeffler-Fabrik in North Carolina, USA, wird seit kurzem ein humanoider Roboter eingesetzt, was ehemalige Mitarbeiter an dem Standort verunsichert, andere aber auch begeistert. Die Leiterin des Schaeffler-Werks in North Carolina erklärte, dass der eingesetzte Roboter nur bedingt einen Arbeitsplatz ersetzt hat. Sie meinte, dass die Person, die zuvor Digits Stelle innehatte, in eine höher qualifizierte Inspektionsposition mit besseren Karriereperspektiven versetzt wurde.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion