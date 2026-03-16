Armory Mining wird luftgestützte geophysikalische Messungen auf dem Gold-Antimon-Projekt Ammo durchführen

Vancouver, B.C. – 16. März 2026 / IRW-Press / Armory Mining Corp. (CSE: ARMY) (OTC: RMRYF) (FRA: 2JS) (das „Unternehmen“ oder „Armory“), ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von Mineralien konzentriert, die für den Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektor von entscheidender Bedeutung sind, freut sich bekannt zu geben, dass es mit den Vorbereitungen für eine Reihe von luftgestützten geophysikalischen Messungen auf dem Antimon-Gold-Projekt Ammo („Ammo“) in Nova Scotia (Kanada) beginnt.

Im Dezember 2025 gab Armory seine Partnerschaft mit Castello Q Exploration Corp. bekannt, die ein umfassendes Phase-1-Arbeitsprogramm im Projekt Ammo vorsieht. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 3.092 Hektar und ist rund um die historische Antimon-Gold-Mine West Gore angesiedelt. Mit dieser Initiative wurden die Voraussetzungen für einen methodischen Fortschritt geschaffen, bei dem der Schwerpunkt auf der Ermittlung vorrangiger Ziele für künftige Bohrungen liegt. In weiterer Folge gab das Unternehmen dann im Februar 2026 seine Pläne bekannt, eine Reihe hochpräziser luftgestützter geophysikalischer Messungen durchzuführen, um verborgenes Potenzial unterhalb der Oberfläche aufzudecken und die Explorationsstrategien mit modernster Technologie zu präzisieren.

Zu den geplanten Messungen zählen:

- Eine Magnetfeldmessung zur Erfassung von Daten zu den geologischen Eigenschaften, einschließlich der strukturellen und lithologischen Strukturen.

- Eine elektromagnetische Messung zur Erfassung von Daten, die mit der damit verbundenen Sulfidmineralisierung korrelieren.

- Eine radiometrische Messung zur Ermittlung möglicher Zusammenhänge zwischen Urananomalien und der Zielmineralisierung.

Die Messungen werden voraussichtlich in den kommenden Monaten, nach der Schneeschmelze im Frühjahr, abgeschlossen sein. Das Unternehmen wird weitere Einzelheiten bekannt geben, sobald die Termine für die einzelnen Messungen feststehen.

Wie der Messungsplan verdeutlicht, setzt Armory nur die besten Instrumente und Methoden ein, um die Exploration möglichst aussagekräftig zu gestalten. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Antimon – bedingt durch dessen tragende Rolle in den Militärtechnologien, den Anwendungen im Bereich erneuerbarer Energien und in der fortschrittlichen Fertigung – stellt das Projekt Ammo eine vielversprechende Explorationsmöglichkeit dar. Die Bedeutung der Sicherung heimischer Lieferketten ist allgemein anerkannt.