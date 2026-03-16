BERENBERG stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 17000 Pence auf "Buy" belassen. Die Ziele für den operativen Cashflow des Pharmakonzerns stützten den Konsens für die Profitabilität im Jahr 2028, schrieb Luisa Hector am Freitagabend. Für das laufende Jahr rechnet sie mit weiteren Kurstreibern./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:37 / GMT
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Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 168,0EUR auf Tradegate (16. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 170
Kursziel alt: 170
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 170
Kursziel alt: 170
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