BERENBERG stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 17000 Pence auf "Buy" belassen. Die Ziele für den operativen Cashflow des Pharmakonzerns stützten den Konsens für die Profitabilität im Jahr 2028, schrieb Luisa Hector am Freitagabend. Für das laufende Jahr rechnet sie mit weiteren Kurstreibern./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 168,0EUR auf Tradegate (16. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.