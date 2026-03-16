Queen Elizabeth's School, Gurugram, Teil von GEDU Global Education, startet Admissions-Suite zur Begrüßung zukünftiger Familien

GURUGRAM, Indien, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Queen Elizabeth's School, Gurugram, die zu GEDU Global Education, einer im Vereinigten Königreich ansässigen globalen Bildungsgruppe, gehört, gab heute den Start ihrer Admissions Suite bekannt und bittet um Bewerbungen für EY1 bis Year 9 für das akademische Jahr 2026-27. Der Campus in Gurugram ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg der Schule nach Indien und wird ein langjähriges pädagogisches Erbe durch einen Lehrplan erweitern, der akademische Tiefe mit persönlicher Entwicklung und globaler Perspektive verbindet. Die Schule hat auch ein Internat eingerichtet und wird im August 2026 ihren ersten Jahrgang von Tages- und Internatsschülern aufnehmen.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der Einweihungsfeier, an der unter anderem Susan Acland-Hood, Staatssekretärin im britischen Bildungsministerium, Vertreter des britischen Hochkommissariats und des British Council sowie Mitglieder des Leitungsteams der Schule teilnahmen.

Alison Barrett MBE, Landesdirektorin Indien, British Council, sagte: "Indien und das Vereinigte Königreich verbindet eine starke und dauerhafte Bildungspartnerschaft, die auf einem gemeinsamen Engagement für akademische Exzellenz, Innovation und eine globale Perspektive beruht. Ich gratuliere der Queen Elizabeth's School in Gurugram zur Aufnahme von Schülern in Indien - dies spiegelt das wachsende Interesse an internationalen Bildungsmöglichkeiten und die sich vertiefenden Bildungsbeziehungen zwischen unseren beiden Ländern wider. Wir begrüßen Initiativen, die das britische Bildungserbe mit der dynamischen Lernlandschaft Indiens verbinden und so bereichernde Möglichkeiten für Schüler schaffen, das Wissen, die Fähigkeiten und die Perspektiven zu entwickeln, die in einer vernetzten Welt benötigt werden".

Caroline Pendleton-Nash, Chief Executive Officer von Queen Elizabeth's Global Schools, sagte: "Indien ist eine der dynamischsten und zukunftsorientiertesten Bildungslandschaften der Welt, und die Eröffnung der Admissions Suite in Gurugram ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, Queen Elizabeth's Global Schools in diesem Land zu etablieren. Wir bitten um Bewerbungen für das erste Schuljahr und freuen uns auf Familien, die unseren Glauben an die transformative Kraft einer außergewöhnlichen Bildung teilen. Mit den Queen Elizabeth's Global Schools wollen wir indischen Studenten und Expatriates das Erbe, die Werte und die akademischen Standards näher bringen, die sich in mehr als vier Jahrhunderten herausgebildet haben, und gleichzeitig eine sinnvolle akademische Brücke zwischen dem Vereinigten Königreich und Indien schlagen".