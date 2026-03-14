Die Gelddruckmaschine!

Der deutsche Versicherungskonzern Allianz erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 17,4 Milliarden Euro vor Steuern und Zinsen (EBIT) einen Höchstwert. Nach Abzug aller Kosten verblieb ein Rekord-Nettogewinn von 10,8 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten einen neuen Rekord mit 11,7 Milliarden Euro. Der Versicherer verzeichnete in allen Geschäftsbereichen Wachstum, wobei sich die Summe aus Versicherungsprämien und Fondsgebühren um rund 4 Prozent auf 187 Milliarden Euro erhöhte. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren. In Relation zum aktuellen Aktienkurs ergibt sich eine hohe Dividendenrendite von 4,9 Prozent. Innerhalb der letzten zehn Jahre ist die Dividendenausschüttung um 134 Prozent gestiegen.

Der Aktienkurs der Allianz hat ab Oktober 2022 eine länger andauernde Seitwärtsphase hinter sich gelassen und eine Aufwärtsbewegung begonnen. Diese wurde zuletzt durch eine kurze Konsolidierung unterbrochen, die sich von Anfang April 2024 bis Anfang August 2024 erstreckte. Auch der von der US-Politik ausgelöste Kurseinbruch Anfang April 2025 führte bei den Aktien der Allianz zu erheblichen Verkäufen. Im Tief verlor die Aktie innerhalb weniger Tage rund 20 Prozent und fiel dabei knapp bis zur Unterstützungszone bei 286,60 Euro. Während der anschließenden Erholung konnte die Allianz den Leitindex Dax deutlich übertreffen. Aktuell stabilisiert sich der Kurs nach dem Kurseinbruch infolge der Bombardierung des Irans durch Israel und die USA bei 354,10 Euro. Dabei notiert er weiterhin knapp 11 Prozent unter dem Allzeithoch von 396,00 Euro. Durch diesen Kurseinbruch wurde auch die 200-Tage-EMA unterschritten. Sollten die Bullen wieder die Oberhand gewinnen, könnte der Widerstand bei 357,70 Euro überwunden werden, sodass sich der Kurs erneut am Allzeithoch orientieren könnte. Allerdings könnte eine Eskalation der beiden maßgeblichen Krisenherde in der Ukraine und im Nahen Osten den Kurs aktuell belasten. In diesem Fall wäre ein Test der Unterstützung im Bereich von 337,20 Euro möglich.

Allianz AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit Ausnahme von kleinen Rücksetzern hat der Aktienkurs der Allianz AG ab Ende Oktober 2022 eine Aufwärtssequenz gebildet, die aktuell unterbrochen erscheint. Mit einem Open End Turbo Long (WKN MG926W) könnten risikobereite Anleger, die einen steigenden Kurs der Allianz AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,04 profitieren. Das Ziel sei bei 391,10 Euro angenommen (12,45 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 331,30 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 6,47 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,6 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MG926W Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,75 – 8,76 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 266,26 Euro Basiswert: Allianz SE KO-Schwelle: 266,26 Euro akt. Kurs Basiswert: 354,10 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 12,45 Euro Hebel: 4,04 Kurschance: + 42 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

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