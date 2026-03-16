Homann Holzwerkstoffe Anleihe 7,50 %: Starkes 2. Halbjahr 2025!
Im zweiten Halbjahr 2025 verzeichnete das Unternehmen trotz Umsatzplus deutliche Ergebnisrückgänge, strukturelle Belastungen – und wichtige Weichenstellungen für die Zukunft.
- Der Umsatz im zweiten Halbjahr 2025 stieg auf 188,1 Mio. Euro, eine Steigerung von 2,5 % im Vergleich zum Vorjahr, hauptsächlich durch Mengeneffekte bei stabilen Preisen.
- Das bereinigte operative EBITDA lag bei 16,1 Mio. Euro, deutlich niedriger als im Vorjahr (27,9 Mio. Euro), belastet durch Anlaufverluste des neuen Werks in Pagiriai, Litauen.
- Das Konzernergebnis für das zweite Halbjahr betrug –10,1 Mio. Euro, bereinigt um Anlaufverluste lag es bei 6,7 Mio. Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Das Eigenkapital der Gruppe sank zum 31. Dezember 2025 auf 186,3 Mio. Euro (Vorjahr: 197,1 Mio. Euro), was einer Eigenkapitalquote von 30,0 % entspricht.
- Die Prolongation der Finanzierung in Litauen bis 2030 stärkt die langfristige Finanzierungsstruktur des Unternehmens.
- Das Joint-Venture in Ägypten wurde zum 3. November 2025 beendet, die Anteile wurden zurückveräußert und ein laufendes Schiedsgerichtsverfahren beendet.
Der Kurs von Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 7,50 % bis 06/32 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 103,88EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit
+0,12 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 103,00EUR das entspricht einem Minus von -0,84 % seit der Veröffentlichung.
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