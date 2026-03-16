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    Aktien Asien

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    Klare Richtung fehlt - Deutliche Erholung in Hongkong

    Für Sie zusammengefasst
    • Asienbörsen uneinheitlich Ölpreis stabilisiert
    • Stimmung bleibt nervös trotz Ölpreisstabilität
    • CSI-300 knappes Plus chinesische Daten positiv
    Aktien Asien - Klare Richtung fehlt - Deutliche Erholung in Hongkong
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die zuletzt schwachen asiatischen Börsen haben am Montag überwiegend keinen klaren Trend gezeigt. Für etwas Entspannung sorgte die Stabilisierung der Ölpreise. Die Stimmung an den Märkten dürfte aber sehr nervös bleiben, kommentierte Charu Chanana, Chef-Anlagestratege bei Saxo Markets.

    Am Wochenende hatte die Internationale Energieagentur (IEA) Einzelheiten zur Freigabe strategischer Ölreserven durch ihre Mitgliedsländer wegen des Iran-Krieges bekanntgegeben. Der wichtigste Faktor für die Wiederherstellung stabiler Lieferungen sei jedoch, dass der Schiffsverkehr wieder regulär durch die Straße von Hormus laufen könne. Die Aktienmärkte "könnten jedes Anzeichen für eine mögliche Wiederöffnung der Straße von Hormus begrüßen", so Chanana. Doch da weiterhin Angriffe drohten und die diplomatischen Bemühungen lückenhaft seien, sehe er wenig Zuversicht.

    Der Transport von Energierohstoffen aus den Förderregionen am Persischen Golf durch die Meerenge ist wegen des Krieges praktisch zum Erliegen gekommen. US-Präsident Donald Trump setzt nun auf die Hilfe anderer Staaten - und erwartet Unterstützung von China, Frankreich, Japan, Südkorea, Großbritannien und anderen Ländern, die ihr Öl über die Straße von Hormus bekommen.

    Der Hongkonger Handelsplatz stach am Montag mit deutlichen Kursgewinnen positiv heraus. Mit einem Anstieg um 1,4 Prozent auf 25.818 Punkte machte der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone einen Großteil der jüngsten Verluste wett.

    Beim CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen reichte es für ein knappes Plus von 0,05 Prozent auf 4.672 Punkte. Heimische Daten zu Einzelhandel, Industrieproduktion und Sachinvestitionen fielen besser als erwartet aus.

    Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor indes weitere 0,1 Prozent auf 53.751 Punkte. Für den australischen S&P ASX 200 stand zum Handelsende ein Minus von 0,4 Prozent auf 8.583 Punkte zu Buche./gl/nas




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