101 0 Kommentare Redwood AI: Plattformname geändert & Dr. Dybul zum Sicherheitsberater ernannt

Mit einem neuen Namen und erweitertem Auftrag positioniert Redwood AI seine Plattform Reactosphere als Schaltzentrale für chemische Intelligenz, Biosicherheit und globale Gesundheitsstrategien.

Redwood AI benennt seine proprietäre KI‑Plattform von „SythesAltzer“ in „Reactosphere“ um, um die Weiterentwicklung von reiner Syntheseweg‑Generierung zu einem umfassenderen Intelligenzsystem widerzuspiegeln.

Reactosphere verbindet KI/ML, chemische Intelligenz, datengestützte Modellierung und skalierbare Rechenwerkzeuge und soll Forschung & Entwicklung in Chemie, Wirkstoffentdeckung, Skalierung/Herstellung sowie Anwendungen in Biowissenschaften, Gesundheitswesen, Verteidigung und Sicherheit beschleunigen.

Das Unternehmen erweitert gezielt die strategischen Anwendungsbereiche der Plattform auf öffentliche Sicherheit, Biosicherheit und Verteidigungstechnologien.

Redwood beruft Dr. Mark R. Dybul zum „Public Safety & Defense Advisor“.

Dr. Dybul ist Arzt und international anerkannter Experte für öffentliche Gesundheit (ehemaliger United States Global AIDS Coordinator/PEPFAR‑Leiter, Assistant U.S. Surgeon General mit Rang Rear Admiral, früherer Executive Director des Global Fund, Professor an der Georgetown University) mit jahrzehntelanger Erfahrung in Infektionskrankheiten, Gesundheitsrichtlinien und Implementierung großangelegter Programme.

In seiner Rolle soll Dybul strategisch zu Anwendungsfällen in globalen Gesundheitssystemen, öffentlicher Gesundheitsvorsorge, Biosicherheit und der Schnittstelle zwischen fortschrittlichen Wissenschaftstechnologien und nationaler/öffentlicher Sicherheit beraten; die Mitteilung ist eine Marketingmitteilung der MCS mit Hinweis auf Interessenkonflikte, hohe Risiken und keine Anlageberatung.





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