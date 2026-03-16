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    Redwood AI: Plattformname geändert & Dr. Dybul zum Sicherheitsberater ernannt

    Mit einem neuen Namen und erweitertem Auftrag positioniert Redwood AI seine Plattform Reactosphere als Schaltzentrale für chemische Intelligenz, Biosicherheit und globale Gesundheitsstrategien.

    Redwood AI: Plattformname geändert & Dr. Dybul zum Sicherheitsberater ernannt
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Redwood AI benennt seine proprietäre KI‑Plattform von „SythesAltzer“ in „Reactosphere“ um, um die Weiterentwicklung von reiner Syntheseweg‑Generierung zu einem umfassenderen Intelligenzsystem widerzuspiegeln.
    • Reactosphere verbindet KI/ML, chemische Intelligenz, datengestützte Modellierung und skalierbare Rechenwerkzeuge und soll Forschung & Entwicklung in Chemie, Wirkstoffentdeckung, Skalierung/Herstellung sowie Anwendungen in Biowissenschaften, Gesundheitswesen, Verteidigung und Sicherheit beschleunigen.
    • Das Unternehmen erweitert gezielt die strategischen Anwendungsbereiche der Plattform auf öffentliche Sicherheit, Biosicherheit und Verteidigungstechnologien.
    • Redwood beruft Dr. Mark R. Dybul zum „Public Safety & Defense Advisor“.
    • Dr. Dybul ist Arzt und international anerkannter Experte für öffentliche Gesundheit (ehemaliger United States Global AIDS Coordinator/PEPFAR‑Leiter, Assistant U.S. Surgeon General mit Rang Rear Admiral, früherer Executive Director des Global Fund, Professor an der Georgetown University) mit jahrzehntelanger Erfahrung in Infektionskrankheiten, Gesundheitsrichtlinien und Implementierung großangelegter Programme.
    • In seiner Rolle soll Dybul strategisch zu Anwendungsfällen in globalen Gesundheitssystemen, öffentlicher Gesundheitsvorsorge, Biosicherheit und der Schnittstelle zwischen fortschrittlichen Wissenschaftstechnologien und nationaler/öffentlicher Sicherheit beraten; die Mitteilung ist eine Marketingmitteilung der MCS mit Hinweis auf Interessenkonflikte, hohe Risiken und keine Anlageberatung.






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