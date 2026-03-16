Pure DC schließt Europas ersten erfolgreichen Proof-of-Concept für Biomethan in Rechenzentren ab

Der Campus in Dublin hat eine 100 % Dekarbonisierung seines Erdgasverbrauchs erreicht

DUBLIN, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Pure Data Centres Group (Pure DC), Entwickler und Betreiber von Hyperscale-Cloud- und KI-Rechenzentren, gab heute bekannt, dass sie im Jahr 2025 durch Europas ersten erfolgreichen Biomethan-Proof-of-Concept (PoC) eine 100 % Dekarbonisierung des Erdgasverbrauchs erreicht hat.

Im Laufe des Jahres 2025 wurde der gesamte betriebliche Erdgasverbrauch durch erneuerbares Biomethan gedeckt, wobei unabhängig zertifizierte Gasattribute verwendet wurden und anerkannte irische sowie europäische Bilanzierungsmethoden zur Anwendung kamen. Pure DC nutzte irische Herkunftsnachweise für erneuerbares Gas (Renewable Gas Guarantees of Origin, RGGOs) sowie europäische Herkunftsnachweise für Biomethan (Guarantees of Origin, GOs). Diese Zertifikate wurden auf Megawattstunden-Basis entsprechend dem Gasverbrauch erworben und ausgegeben. Sie erfüllten anerkannte Anforderungen hinsichtlich Nachhaltigkeit, Rückverfolgbarkeit und Produktkette und standen im Einklang mit den Praktiken des europäischen Marktes für erneuerbares Gas, dem EU-Emissionshandelssystem (EU Emissions Trading Scheme, EU ETS), den technischen RE100-Kriterien sowie den übergeordneten Rahmenwerken für die Dekarbonisierung von Unternehmen und die Klimaberichterstattung.

Der PoC stand im Einklang mit der irischen Politik in Bezug auf Rechenzentren und Dekarbonisierung, die Emissionsminderung, Transparenz und den schrittweisen Ausstieg aus der ungeminderten Nutzung fossiler Brennstoffe in den Vordergrund stellt, dabei jedoch die Rolle erneuerbarer Gase als Übergangslösung anerkennt, wo der netzgebundene Einsatz kurzfristig eingeschränkt ist.

Der PoC steht zudem im Einklang mit der nationalen Biomethanstrategie Irlands, die einen politischen Fahrplan zur Ausweitung der nachhaltigen Biomethanproduktion und zur Stimulierung der Nachfrage nach erneuerbarem Gas in der gesamten Wirtschaft festlegt. Durch den Erwerb zertifizierter Biomethan-Attribute, die mit Einspeisungen in das Gasnetz verbunden sind, trägt Pure DC zu den Marktnachfragesignalen bei, die die Entwicklung des irischen Sektors für erneuerbares Gas stützen. Man hofft, dass dies als Impuls für das Wachstum des irischen Marktes für erneuerbares Gas dienen und gleichzeitig die betrieblichen Emissionen senken wird.