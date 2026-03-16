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    Immer mehr Beschäftigte im Niedriglohnsektor armutsgefährdet

    Wirtschaft - Immer mehr Beschäftigte im Niedriglohnsektor armutsgefährdet
    Foto: Reinigungskraft in einer U-Bahn-Station (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Duisburg (dts Nachrichtenagentur) - Fast jeder fünfte abhängig Beschäftigte in Deutschland hat im vergangenen Jahr im Niedriglohnsektor gearbeitet.

    Das teilte die Universität Duisburg-Essen am Montag mit. Trotz des auf 12 Euro angehobenen gesetzlichen Mindestlohns verdienten rund 7,2 Millionen Menschen weniger als zwei Drittel des Medianlohns.

    Besonders hoch ist das Armutsrisiko unter Niedriglohnbeschäftigten: 22,6 Prozent galten 2022 als armutsgefährdet, während die Quote unter allen abhängig Beschäftigten bei 7,3 Prozent lag. Ende der 1990er-Jahre waren Niedriglohnbeschäftigte mit 9,3 Prozent noch deutlich seltener von Armut betroffen. Entscheidend ist laut dem Report nicht allein der Lohn, sondern vor allem die Arbeitszeit.

    Der Niedriglohn konzentriert sich auf bestimmte Gruppen. Besonders verbreitet ist er bei Minijobs: Fast vier von fünf Minijobbern verdienen unterhalb der Niedriglohnschwelle. Auch Jüngere, Geringqualifizierte und befristet Beschäftigte sind besonders häufig betroffen. Bei Frauen liegt der Niedriglohnanteil bei 23,5 Prozent, bei ausländischen Beschäftigten bei 28,4 Prozent.



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Immer mehr Beschäftigte im Niedriglohnsektor armutsgefährdet Fast jeder fünfte abhängig Beschäftigte in Deutschland hat im vergangenen Jahr im Niedriglohnsektor gearbeitet.Das teilte die Universität Duisburg-Essen am Montag mit. Trotz des auf 12 Euro angehobenen …
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