Barclays senkt Teamviewer auf 'Equal Weight' - Ziel 5 Euro

Danke, es bestätigt meine Denkweise.

Kein wirklicher Grund nervös zu werden.

Kursverfall den Leerverkäufern geschuldet und nur überschaubarer Dauer.

Gab schon viele Fälle das bei der vorläufigen Bekanntgabe der Jahreszahlen

der Kurs in eine unerwartete Richtung lief und dann am Tag der bestätigten

Jahreszahlen der Kurs genau in die andere Richtung lief.

Also gut möglich das der Kurs am 18.03.2026 mal plus 8 bis 10 Prozent ins plus läuft.





realistische Kursentwicklung in den kommenden Tagen.

Montag schließt der Kurs knapp über 4,86 Euro und generiert ein erstes Kaufsignal, Bodenbildung deutet sich an.

Dienstag reagieren die ersten rein technisch orientierten Zocker, der Schlusskurs liegt bei etwa 5,05 Euro.

Mittwoch kommt der bestätigte Jahresbericht, mehr nicht neue Aussagen wird es da ja nicht geben, der Kurs schließt 10 % höher.

Donnerstag wird den Leerverkäufern warm, der Kurs steigt weitere 10 Prozent.

Freitag werden die Leerverkäufer äußerst nervös, die Technik zeigt den Trendwechsel an, die von Fonds erfolgte

Zwangsabgaben fallen deutlich geringer aus als erwartet.

Montag veröffentlicht das Management von TV die starken am Freitag getätigten Aktienkäufe, die Leerverkäufer geraten in Panik,

die Offenlegung im Bundesanzeiger am Montag um 15.30 Uhr zeigt noch eine Quote von rund 9 Prozent auf.

Dienstag steigen vermehrt Kleinanleger ein die bei ca .5 Euro geschmissen haben, der Kurs schließt bei rund 9 Euro.

Das Spiel ist vorbei.







