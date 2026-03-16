ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Teamviewer auf 'Equal Weight' - Ziel 5 Euro
- Barclays senkt TeamViewer Kursziel von 7 auf 5 EUR
- Merkt mahnt: zu früh für Bodenruf im Softwaremarkt
- SAP Favorit TeamViewer abgewertet wegen KI Risiken
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 7 auf 5 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Es sei zu früh, für den europäischen Softwaresektor den Boden auszurufen, schrieb Sven Merkt in seiner am Montag veröffentlichten Branchenanalyse. Der Sektor reagiere weiter sehr sensibel auf KI-Nachrichten und viele Investoren seien immer noch stark investiert. Die Bewertungen würden aber langsam wieder reizvoller. SAP sieht Merkt am besten dastehen, Teamviewer stuft er wegen der KI-Risiken ab./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 4,64 auf Tradegate (16. März 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um -5,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,43 %.
Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 799,36 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von +9,65 %/+185,09 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 5 Euro
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Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900
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Danke, es bestätigt meine Denkweise.
Montag schließt der Kurs knapp über 4,86 Euro und generiert ein erstes Kaufsignal, Bodenbildung deutet sich an.
Freitag haben 4 Shorties ihre Positionen reduziert. Da mit Capital Fund aber einer deutlich aufgestockt hat, gab es insgesamt kaum eine Veränderung der Shortquote.
Absolut krass, dass selbst ein 1.000 Punkte Dax-Absturz nicht mehr in der Lage ist TMV ins Minus zu befördern. Hyper bullisch!