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    Deutlicher Kurssprung bei der HENSOLDT Aktie - 16.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die HENSOLDT Aktie bisher um +5,03 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der HENSOLDT Aktie - 16.03.2026
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 16.03.2026

    Mit einer Performance von +5,03 % konnte die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +0,26 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 81,90. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von HENSOLDT einen Gewinn von +11,20 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,05 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +7,26 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,23 % geändert.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,96 %
    1 Monat -3,05 %
    3 Monate +11,20 %
    1 Jahr +10,15 %

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,45 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    +3,84 %
    +10,48 %
    -2,82 %
    +13,59 %
    +7,66 %
    +128,49 %
    +488,15 %
    +388,86 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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