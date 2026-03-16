Deutlicher Kurssprung bei der HENSOLDT Aktie - 16.03.2026

Mit einer Performance von +5,03 % konnte die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +0,26 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 81,90€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von HENSOLDT einen Gewinn von +11,20 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,05 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +7,26 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,23 % geändert.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,96 % 1 Monat -3,05 % 3 Monate +11,20 % 1 Jahr +10,15 %

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,45 Mrd.EUR € wert.

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Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.