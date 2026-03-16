UBS hebt Bayer auf 'Buy' - Ziel hoch auf 52 Euro

Bayer zeigt sich heute endlich mal wieder mit relativer Stärke zum DAX. Und der Kurs liegt - zumindest aktuell - über dem Schluss vom Freitag. Das finde ich schon beachtlich.





Da kann man schon erste Zeichen dafür sehen, dass zumindest der Abwärtsdruck aus Bayer selbst heraus nicht mehr vorhanden ist. Das heißt nicht, dass er nicht wiederkommen könnte, aber: das richtet den Blick auf den anderen Treiber: der Gesamtmarkt.





Da wird es heute spannend. Die G7 wollen sich überlegen, Öl aus der strategischen Reserve freizugeben. Ich gehe davon aus, dass das gemacht wird. Alternativ erwarte ich ein starkes Statement in der Art "wir entscheiden heute noch nicht, beobachten aber eng weiter und werden bei Anstieg des Ölpreises reagieren". Dass sie unverrichteter Dinge auseinandergehen, erwarte ich eher nicht.





Das würde die Märkte beruhigen. Das könnte Bayer dann über die 37 hieven. Von da aus schauen wir mal. Ich denke, dass die 38,50 die erste wichtige Marke ist, die erobert werden muss damit es wieder aufwärts gehen kann. Ich würde in dem Fall jedenfalls nachkaufen. Denn letztlich bin ich noch immer davon überzeugt, dass Bayer fundamental betrachtet einen Wert deutlich über dem heutigen Niveau hat.



