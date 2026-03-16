ANALYSE-FLASH
UBS hebt Bayer auf 'Buy' - Ziel hoch auf 52 Euro
- UBS hebt Kursziel auf 52 Euro und stuft zu Buy
- Matthew sieht Chancen bei Glyphosatlösung klar
- Pharma optimistisch wegen Wachstumstreibern im
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 48 auf 52 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Mit Blick auf die Lösung der Glyphosatprobleme sieht Analyst Matthew Weston inzwischen ein Chancen-Übergewicht, wie er am Sonntagabend schrieb. Zudem spreche die jüngste Kursschwäche für einen Kauf der Papiere der Leverkusener. Im Pharmabereich ist Weston optimistisch für die wichtigsten Wachstumstreiber./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 17:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 39,62 auf Tradegate (16. März 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +11,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 39,04 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -42,06 %/+36,04 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 52 Euro
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Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
Mit einem schwächeren Tag wie heute war nach den letzten Tagen war zu rechnen. Es ist nur auf gut 38,70 runter - das finde ich ok, so lang nun die 38,50 hält.
https://www.bayer.com/sites/default/files/Vergütungssystem-Übersicht.pdf?utm_source=chatgpt.com#page7
Bayer zeigt sich heute endlich mal wieder mit relativer Stärke zum DAX. Und der Kurs liegt - zumindest aktuell - über dem Schluss vom Freitag. Das finde ich schon beachtlich.