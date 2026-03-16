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    UBS hebt Bayer auf 'Buy' - Ziel hoch auf 52 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Kursziel auf 52 Euro und stuft zu Buy
    • Matthew sieht Chancen bei Glyphosatlösung klar
    • Pharma optimistisch wegen Wachstumstreibern im
    ANALYSE-FLASH - UBS hebt Bayer auf 'Buy' - Ziel hoch auf 52 Euro
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 48 auf 52 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Mit Blick auf die Lösung der Glyphosatprobleme sieht Analyst Matthew Weston inzwischen ein Chancen-Übergewicht, wie er am Sonntagabend schrieb. Zudem spreche die jüngste Kursschwäche für einen Kauf der Papiere der Leverkusener. Im Pharmabereich ist Weston optimistisch für die wichtigsten Wachstumstreiber./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 17:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

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    Bayer

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    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 39,62 auf Tradegate (16. März 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +11,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 39,04 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -42,06 %/+36,04 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 52 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,00, was eine Steigerung von +31,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bayer-Kursbewegungen: kritische Unterstützungszone bei ~35 EUR, Widerstände an 20‑ und 50‑Tage‑Linien sowie Marken bei 38,50/38,70. Diskutiert werden intakter Abwärtstrend vs. jüngliche relative Stärke, Gesamtmarkt-/Öl‑Einfluss, Einschätzung als attraktiv bewertet (JPMorgan Kursziel 50 EUR) und Vorstands‑Eigengeschäfte als positives Signal.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

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