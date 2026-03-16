    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Banken-Poker spitzt sich zu

    2329 Aufrufe 2329 0 Kommentare 0 Kommentare

    UniCredit macht Ernst: Commerzbank-Aktie haussiert

    Die italienische Großbank bietet Commerzbank-Aktionären eigene Aktien an. Damit soll die Beteiligung über die wichtige 30-Prozent-Marke steigen.

    Für Sie zusammengefasst
    Banken-Poker spitzt sich zu - UniCredit macht Ernst: Commerzbank-Aktie haussiert
    Foto: Unsplash

    Der Übernahmekampf um die Commerzbank geht in eine neue Phase. Die italienische Großbank UniCredit hat ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für das zweitgrößte börsennotierte deutsche Geldhaus vorgelegt. Den Aktionären wird ein Tauschangebot unterbreitet: Für jede Commerzbank-Aktie sollen sie 0,485 neue UniCredit-Stammaktien erhalten. Auf Basis der aktuellen Kurse entspricht dies einem Angebotspreis von rund 30,80 Euro je Commerzbank-Aktie, was einem Aufschlag von etwa vier Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht.

    Ziel des Angebots ist es zunächst, eine wichtige regulatorische Schwelle zu überschreiten. UniCredit will damit die im deutschen Übernahmerecht verankerte Marke von 30 Prozent überwinden. "Das Angebot zielt darauf ab, die im deutschen Übernahmerecht vorgesehene 30-Prozent-Hürde zu überwinden und in den kommenden Wochen einen konstruktiven Dialog mit der Commerzbank und ihren Stakeholdern zu fördern", teilte die Bank mit. Sobald diese Schwelle überschritten sei, könnten nach den deutschen Vorschriften weitere Commerzbank-Aktien direkt am Markt erworben werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG!
    Long
    28,00€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 12,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    31,90€
    Basispreis
    0,13
    Ask
    × 12,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bereits heute hält UniCredit einen großen Anteil an dem Frankfurter Institut. Rund 26 Prozent der Aktien befinden sich direkt im Besitz der Italiener, weitere etwa vier Prozent werden über Total-Return-Swaps kontrolliert. Insgesamt liegt die Beteiligung damit bereits bei knapp 30 Prozent. Eine vollständige Übernahme strebt UniCredit nach eigenen Angaben derzeit jedoch nicht an. Es gehe vor allem darum, flexibler am Markt agieren zu können und nicht ständig darauf achten zu müssen, unter der Schwelle zu bleiben, die ein Pflichtangebot auslösen würde.

    Das Angebot würde die Commerzbank mit rund 35 Milliarden Euro bewerten. Damit läge der Wert leicht über der aktuellen Börsenbewertung des Instituts, das zuletzt auf etwa 32 Milliarden Euro kam. Die endgültige Festlegung des Umtauschverhältnisses muss jedoch noch von der Finanzaufsicht BaFin bestätigt werden. Zudem soll am 4. Mai eine außerordentliche Hauptversammlung von UniCredit über die dafür notwendige Kapitalerhöhung entscheiden.

    Während UniCredit den Schritt als Grundlage für einen "konstruktiven Dialog" darstellt, stößt das Vorhaben in Deutschland auf Widerstand. Das Management der Commerzbank lehnt eine Übernahme ab. Auch die Bundesregierung, die mit rund 12,7 Prozent zweitgrößter Aktionär ist, hat sich mehrfach kritisch geäußert. Weitere bedeutende Anteilseigner sind BlackRock mit rund 5,7 Prozent sowie Norges Bank Investment Management mit gut drei Prozent.

    An der Börse reagierten die Commerzbank-Aktien zunächst positiv auf die neue Entwicklung. Auf Tradegate notierten die Papiere zuletzt bei rund 31,16 Euro und damit mehr als fünf Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag.

    Unser Aktien-Experte Markus Weingran beschäftigt sich heute um 12 Uhr in der wO Börsenlounge mit der Frage, ob Anleger das Angebot der UniCredit annehmen sollten. Wenn Sie noch unschlüssig sind, dann schauen Sie doch in die neue Folge der wO Börsenlounge rein

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Banken-Poker spitzt sich zu UniCredit macht Ernst: Commerzbank-Aktie haussiert Die italienische Großbank bietet Commerzbank-Aktionären eigene Aktien an. Damit soll die Beteiligung über die wichtige 30-Prozent-Marke steigen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     