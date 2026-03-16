SAP-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

Da die Sorgen um die KI bereits im Aktienkurs eingepreist sein sollten und die Auswirkungen der KI wesentlich nuancierter ausfallen werden, als es der jüngste Abverkauf der Aktien vermuten lasse, bekräftigten die Experten der Privatbank Berenberg mit einem Kursziel von 250 Euro ihre Kaufempfehlung für die SAP-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die SAP-Aktie nach ihrem Absturz kurzfristig zumindest wieder auf 180 Euro zulegen kann.

Mit der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) geht es seit dem Frühjahr 2025 drastisch nach unten. Wurde die Aktie noch Anfang Juni 2025 oberhalb von 270 Euro gehandelt, so verzeichnete sie am 4.2.26 bei 159,60 Euro ein neues 12-Monatstief, von dem sie sich bislang mit Notierungen im Bereich von 166 Euro nur zögerlich nach oben hin absetzen konnte.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 170 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 170 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000SU5TMX9, wurde beim SAP-Aktienkurs von 165,90 Euro mit 1,03 – 1,04 Euro gehandelt.

Kann die SAP-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 180 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,63 Euro (+57 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 152,376 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 152,376 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ7SDN9, wurde beim Aktienkurs von 165,90 Euro mit 1,41 – 1,42 Euro taxiert.

Steigt die SAP-Aktie auf 180 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,76 Euro (+94 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 149,369 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 149,369 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MK30QH7, wurde beim SAP-Aktienkurs von 165,90 Euro mit 1,73 – 1,74 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 180 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,06 Euro (+76 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.