Über 2 Euro: Benzinpreis explodiert: Nicht morgens tanken!

Daher wirkt sich auch der Versuche, den Preis zu drücken, und auch russisches Öl, was bereits auf dem Seeweg ist, von Sanktionen auszunehmen, nicht effektiv auf den Markt aus.

Der Rohölpreis kommt nicht zur Ruhe: Die USA gaben am späten Freitag bekannt, Militärstützpunkte auf der Insel Charg angegriffen zu haben, über die der Großteil der iranischen Öllieferungen abgewickelt wird.

Der Preis für Brent-Rohöl steigt im frühen andel am Montag auf über 106 US-Dollar pro Barrel, die Sorte West Texas Intermediate notiert bei rund101 US-Dollar.

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Der Preisschock an der Zapfsäule bleibt damit bestehen und der Benzinpreis etabliert sich in Deutschland im Durchschnitt bei über 2 Euro.

Während der Spritpreis zu Beginn des Monat März noch durchschnittlich in Deutschland bei 1,88 Euro für E 10 lag, so liegt der Wert jetzt bei 2,08 Euro im Durchschnitt am Montagmorgen.

Da der Markt am Montag äußerst volatil ist, und die Nachrichten vom Wochenende erstmal verdaut werden müssen, empfiehlt der ADAC: Nicht morgens Tanken!

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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