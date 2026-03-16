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    Rohöl knackt 100 Dollar

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    Über 2 Euro: Benzinpreis explodiert: Nicht morgens tanken!

    Mittlerweile etabliert sich der Benzinpreis für E10 bei über 2 Euro. Denn der Preis für Rohöl kennt kein Halten!

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    Rohöl knackt 100 Dollar - Über 2 Euro: Benzinpreis explodiert: Nicht morgens tanken!
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Der Rohölpreis kommt nicht zur Ruhe:  Die USA gaben am späten Freitag bekannt, Militärstützpunkte auf der Insel Charg angegriffen zu haben, über die der Großteil der iranischen Öllieferungen abgewickelt wird. 

    Daher wirkt sich der Versuch, den Preis zu drücken, und auch russisches Öl, was bereits auf dem Seeweg ist, von Sanktionen auszunehmen, nicht effektiv auf den Markt aus. 

    Der Preis für Brent-Rohöl steigt im frühen Handel am Montag auf über 106 US-Dollar pro Barrel, die Sorte West Texas Intermediate notiert bei rund 101 US-Dollar.

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    Der Preisschock an der Zapfsäule bleibt damit bestehen und der Benzinpreis etabliert sich in Deutschland im Durchschnitt bei über 2 Euro.

    Während der Spritpreis zu Beginn des Monat März noch durchschnittlich in Deutschland bei 1,88 Euro für E10 lag, so liegt der Wert jetzt bei 2,08 Euro im Durchschnitt am Montagmorgen.

    Da der Markt am Montag äußerst volatil ist, und die Nachrichten vom Wochenende erstmal verdaut werden müssen, empfiehlt der ADAC: Nicht morgens Tanken, und gezielt günstige tankstellen anfahren.

    Der Verband fordert außerdem die Bundesregierung auf:  die vorübergehende Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe zu prüfen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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