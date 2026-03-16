KI-Boom trifft Stromnetze – warum Wasserstoffenergie als dezentrale Infrastruktur diskutiert wird

16.03.26, Der weltweite Energiebedarf wächst schneller als viele Stromnetze darauf reagieren können. Besonders der rasante Ausbau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz treibt die Nachfrage nach zuverlässiger Stromversorgung auf ein neues Niveau.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!

Internationale Technologiekonzerne investieren bereits hunderte Milliarden US-Dollar in neue digitale Infrastruktur. Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747), Alphabet/Google (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F), Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866) und Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX) bauen weltweit neue Rechenzentren, die enorme Mengen Strom benötigen.

Gleichzeitig wird der Ausbau klassischer Stromnetze immer komplexer. Neue Hochspannungsleitungen benötigen oft zehn Jahre oder länger bis zur Inbetriebnahme. In den USA warten laut Branchenangaben derzeit rund 2.600 Gigawatt an Energieprojekten auf Netzanschlüsse – mehr als die gesamte aktuell installierte Stromerzeugungskapazität des Landes.

Vor diesem Hintergrund gewinnt eine alternative Infrastruktur zunehmend an Bedeutung: dezentrale Energieerzeugung direkt am Verbrauchsort.

Mehrere börsennotierte Unternehmen arbeiten bereits an solchen Lösungen. Bloom Energy (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG) installiert Brennstoffzellensysteme für Rechenzentren, während Plug Power (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81) das größte Wasserstoffversorgungsnetz Nordamerikas aufgebaut hat.

Auch Ballard Power Systems (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB) und FuelCell Energy (ISIN: US35952H7008, WKN: A40CAW) entwickeln Technologien für stationäre Wasserstoffenergie.

Parallel dazu entsteht eine neue Generation kleinerer Infrastrukturunternehmen, die sich auf modulare, dezentrale Stromversorgungssysteme für Standorte konzentrieren, die keinen schnellen Zugang zum klassischen Stromnetz haben.

Global Power Solutions Corp. (ISIN: CA37893J1003, WKN: A41W87) entwickelt beispielsweise containerisierte, wasserstoffbasierte Energiesysteme, die Strom direkt dort erzeugen sollen, wo Industrieanlagen, Rechenzentren oder abgelegene Infrastrukturprojekte betrieben werden.

Der Ansatz zielt auf Märkte, in denen Netzanschlüsse oft Jahre dauern oder wirtschaftlich nicht realisierbar sind – darunter Edge-Rechenzentren, KI-Cluster, Bergbauprojekte und netzunabhängige Gemeinden.